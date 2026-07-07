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共軍朝太平洋試射飛彈 菲律賓：魯莽武力展示

中央社／ 馬尼拉7日專電
7月6日12時01分，中共海軍一艘戰略核潛艇發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。圖為飛彈出水瞬間。新華社
7月6日12時01分，中共海軍一艘戰略核潛艇發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。圖為飛彈出水瞬間。新華社

中共解放軍海軍一艘戰略核潛艦，6日在太平洋海域試射一枚攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。菲律賓國防部譴責此舉是「魯莽武力展示」，籲中國停止以武力恫嚇周邊國家。

中國官媒央視新聞報導，解放軍海軍一艘戰略核潛艦6日中午12時1分，向「太平洋相關公海海域」成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的戰略飛彈，並宣稱飛彈「準確落入預定海域」。

央視並稱，這次飛彈試射是中方年度軍事訓練的例行安排，已事先向有關國家通報，符合國際法與國際慣例，不針對任何特定國家或目標。

菲律賓國防部今天發表聲明，對中國在南太平洋試射彈道飛彈深感憂慮，認為這是「魯莽的武力展示」，漠視較小國家的安全與維繫當地人民生計的脆弱生態系統。

聲明指出，這次飛彈發射「毫無和平目的」，而是一種經過算計的行為，蓄意向反對中國「非法擴張主義及脅迫行為」的國家發出挑釁與恫嚇。

菲律賓國防部並表示，菲律賓將與太平洋夥伴站在一起，共同呼籲中國採取負責任的行動，停止將共享的海域變成恫嚇他國及追求帝國野心的競技場。

近年來，菲律賓不時指控中國在南海強勢擴張，雙方船艦在爭議海域多次發生對峙或摩擦。為此，菲律賓政府持續與美國、日本、澳洲等盟友及夥伴加強安全合作，以因應安全挑戰。

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