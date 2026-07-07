共軍朝太平洋試射飛彈 菲律賓：魯莽武力展示

中共解放軍海軍一艘戰略核潛艦，6日在太平洋海域試射一枚攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。菲律賓國防部譴責此舉是「魯莽武力展示」，籲中國停止以武力恫嚇周邊國家。

中國官媒央視新聞報導，解放軍海軍一艘戰略核潛艦6日中午12時1分，向「太平洋相關公海海域」成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的戰略飛彈，並宣稱飛彈「準確落入預定海域」。

央視並稱，這次飛彈試射是中方年度軍事訓練的例行安排，已事先向有關國家通報，符合國際法與國際慣例，不針對任何特定國家或目標。

菲律賓國防部今天發表聲明，對中國在南太平洋試射彈道飛彈深感憂慮，認為這是「魯莽的武力展示」，漠視較小國家的安全與維繫當地人民生計的脆弱生態系統。

聲明指出，這次飛彈發射「毫無和平目的」，而是一種經過算計的行為，蓄意向反對中國「非法擴張主義及脅迫行為」的國家發出挑釁與恫嚇。

菲律賓國防部並表示，菲律賓將與太平洋夥伴站在一起，共同呼籲中國採取負責任的行動，停止將共享的海域變成恫嚇他國及追求帝國野心的競技場。

近年來，菲律賓不時指控中國在南海強勢擴張，雙方船艦在爭議海域多次發生對峙或摩擦。為此，菲律賓政府持續與美國、日本、澳洲等盟友及夥伴加強安全合作，以因應安全挑戰。