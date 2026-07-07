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中國試射飛彈 美國務院批不透明建置核武、促限武會談
中國試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，美國國務院今天發表聲明表示，美國正以前所未有的努力防止核擴散，中國卻反向而行，北京快速及不透明建置核武，引起區域及世界嚴重關切；美國敦促中國有意義參與限武會談，讓洲際彈道飛彈與太空發射通告正常化。
美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中指出，美國監測中國由潛艦試射未掛載實彈的洲際彈道飛彈，落點在南太平洋。
聲明寫道，當美國正前所未有的努力防止核擴散，中國卻反向而行。北京快速及不透明建置核武，引起區域及世界嚴重關切。
美國敦促中國有意義參與限武會談，並依據聯合國安理會5個常任理事國其他成員國所做的承諾，讓所有洲際彈道飛彈與太空發射通告的安排正常化。
聲明最後強調，美國堅定維繫對盟邦與伙伴的防衛承諾。
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