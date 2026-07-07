台灣助烏克蘭青年提升數位能力 強調續做堅定夥伴

台灣與烏克蘭持續深化合作，協助烏克蘭青年提升數位能力。駐波蘭代表劉永健6日出席第2期計畫瞭解備忘錄及捐款協議簽署儀式，並表示台灣將持續以具體行動支持烏克蘭，做為烏方堅定夥伴。

劉永健透過視訊出席「Leave No One BehindPartnership（LNBP）」第2期計畫簽署儀式，計畫將投入資源，協助烏克蘭青年提升數位能力，培養數位素養、創新及領導等關鍵技能。劉永健表示，台灣盼藉由計畫提升烏克蘭新世代資訊能力，並傳達來自台灣的溫暖與友誼。

俄烏戰爭爆發後，許多兒童及青少年因戰火中斷學習。2024年至2025年間，駐波蘭代表處與烏克蘭非政府組織「全烏民主聯盟」（All-Ukrainian Forum ofDemocracy）及烏克蘭天主教大學合作推動LNBP第一期計畫，提供逾1200台來自台灣的筆記型電腦，並為教師開設程式設計及機器人培訓課程，共計96所學校、超過6萬5000名學生受惠。

劉永健致詞時肯定LNBP第一期計畫成果，並感謝烏方合作夥伴的投入。他表示，相關成果顯示，即使在戰火持續之際，台灣仍致力協助烏克蘭實現「不讓任何孩子的教育被遺漏」的共同目標。

出席儀式者包括烏克蘭國會議員克尼茨基（MykolaKniazhytskyi）、「全烏民主聯盟」執行長甘茲郁克（Iryna Gandziuk）及專案經理帕克（Ulyana Pak）。烏方代表肯定LNBP第一期合作成果，並感謝台灣持續投入資源援助烏克蘭，為戰火中的民眾帶來支持與希望。