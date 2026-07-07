快訊

高中免試入學今放榜！上午11時查詢分發結果 國教署：7月9日報到

長榮張國華內線交易1.2億交保 半小時神速辦保離去…創近年司法紀錄

陪伴學生13年！公館「喜鵲咖啡」熄燈 粉絲不捨：大學時的回憶

聽新聞
0:00 / 0:00

北約峰會前夕 川普稱普亭希望結束俄烏戰爭

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
俄烏戰爭中，無人機發揮重要角色；圖為烏克蘭軍人手持偵察無人機。(路透)
俄烏戰爭中，無人機發揮重要角色；圖為烏克蘭軍人手持偵察無人機。(路透)

美國總統川普即將出發參加本屆北大西洋公約組織（NATO）峰會，川普6日表示，俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基都想要結束戰爭；川普預料將在北約峰會中討論到俄烏戰爭，並認為，他們很接近達成和平。

北約32個成員國領袖擬於7月7日至8日於土耳其首都安卡拉召開峰會，川普預計出席。

根據路透報導，北約峰會舉行前夕，川普與普亭於4日通電，討論烏克蘭與伊朗局勢；俄方稱，川普表示願意協助找到解方、結束烏克蘭戰爭；普亭則在通話中祝賀美國獨立250周年。

不過，美俄領袖通話之後，俄軍仍在6日向烏克蘭首都基輔發動攻擊。根據CNN報導，俄國的攻擊目標鎖定基輔，向烏克蘭出動逾350架無人機、發射超過66枚飛彈；據報導，沒有任何的俄軍飛彈遭到烏克蘭防空系統的攔截。

川普6日稍晚表示，認為普亭在通話之後有感受到結束戰爭的壓力，並稱普亭希望結束戰爭；川普也認為說，烏克蘭希望結束戰爭；川普指出，他們正在談判，就看能不能讓戰爭落幕。

川普表示，和談的進度比外界理解的還要接近達成共識。川普指出，俄烏雙方都希望結束戰爭，他將在北約峰會與澤倫斯基討論到俄烏戰爭；川普也提到俄烏戰爭所造成的傷亡慘重，並對新式的無人機作戰感到驚艷。

隨著烏克蘭在戰爭中取得更多戰果，歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）高級研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）指出，川普喜歡「贏家」，評估川普有可能用不同的方式看待俄烏戰爭。

立陶宛「地緣政治與安全研究中心」（Geopolitics and Security Studies Center）執行長科賈拉（Linas Kojala）則認為，現在的俄烏情勢有可能讓雙方在下半年展開對話，不過科賈拉認為說，重啟的對話恐怕很難結束戰爭。

烏克蘭近期深入俄國境內打擊，已對俄國造成不小的壓力。英國金融時報即分析報導指出，烏克蘭正以前所未見的頻率攻擊俄羅斯能源基礎設施，不斷升級的無人機攻勢引發俄羅斯數十年來最嚴重的燃料危機。

普亭 俄烏戰爭 北約

延伸閱讀

俄頻空襲 川普將晤澤倫斯基談停戰

俄軍無人機與飛彈襲基輔 至少8死數十傷

烏克蘭猛攻俄能源設施 釀數十年最嚴重燃料危機

伊朗與格陵蘭議題加深歐美裂痕 北約峰會重點一次看

相關新聞

台灣助烏克蘭青年提升數位能力 強調續做堅定夥伴

台灣與烏克蘭持續深化合作，協助烏克蘭青年提升數位能力。駐波蘭代表劉永健6日出席第2期計畫瞭解備忘錄及捐款協議簽署儀式，並...

逃脫「內捲」文化 三星工程師捨高薪跳槽日本中型企業

在台灣人的認知中，「日本薪水高、生活好」似乎是常態。但最新數據顯示，日韓兩國待遇迎來黃金交叉，日本平均薪資與大專畢業生起薪已被南韓雙雙超車，南韓年輕人赴日就業人數卻創新高。一名前三星工程師寧可忍受繁瑣的簽證程序，也要跳槽到日本中型的IT企業。究竟日本職場有何魔力，能讓習慣「快一點」的南韓菁英甘願慢下？

北約峰會前夕 川普稱普亭希望結束俄烏戰爭

美國總統川普即將出發參加本屆北大西洋公約組織（NATO）峰會，川普6日表示，俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基都想要結束戰爭；川普預料將在北約峰會中討論到俄烏戰爭，並認為，他們很接近達成和平。

俄頻空襲 川普將晤澤倫斯基談停戰

烏克蘭當局表示，俄羅斯六日以無人機和彈道飛彈攻擊烏克蘭首都基輔地區，造成至少二十人死亡、七十七人受傷。攻擊發生在北大西洋公約組織七日於土耳其首都安卡拉舉行峰會的前夕。一位美國高層官員表示，總統川普將在峰會期間與烏克蘭總統澤倫斯基會面，討論如何終結戰爭；澤倫斯基則把俄軍空襲造成嚴重傷亡歸因於攔截飛彈不足，呼籲美國與歐洲盟友盡快補強烏克蘭防空。

分攤軍費之外 川普還要盟國效忠

北約峰會七日於土耳其首都安卡拉召開。美聯社報導，北約秘書長呂特的唯一任務就是安撫一再威脅要退出北約的美國總統川普，而他最新的難題已不是分攤軍費，而是如何表現效忠，以回應川普對該組織所要求的「忠誠」。

烏克蘭猛轟油庫 俄陷燃料危機

英國金融時報分析顯示，烏克蘭正以前所未見的頻率攻擊俄羅斯能源基礎設施，不斷升級的無人機攻勢引發俄羅斯數十年來最嚴重的燃料危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。