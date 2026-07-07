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古巴電網全面癱瘓 1000萬人口無電可用
古巴電網營運商指出，全國電網今天中午全面癱瘓，導致這個加勒比海島國約1000萬人陷入停電。
路透社報導，國營聯合電力公司（Union Electrica deCuba, UNE）指出，正在調查全國大規模停電的原因。
過去數個月以來，古巴飽受長達數小時，甚至近來長達數日的停電之苦，部分原因與電網老舊及美國實施石油封鎖、切斷這個島國燃料供應有關。
這起全國性停電對於早已飽受輪流停電影響、在炎熱的加勒比海夏季期間無法正常工作和安眠的古巴民眾來說，無疑更是雪上加霜。
在長達數年經濟危機期間，古巴一直難以維持穩定電力供應。尤其在美國總統川普升高壓力之下，共產黨統治的古巴政府如今面臨前所未有困境。
今天電網癱瘓時，近2/3國土早已處於停電狀態。
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