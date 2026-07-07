馬克宏到訪敘利亞 阿塞德下台後首位歐盟國家元首

敘利亞國家通訊社報導，法國總統馬克宏今天抵達敘利亞。他是自從現任總統夏拉領導的反叛軍於2024年推翻前總統巴夏爾．阿塞德以來，首位造訪大馬士革的歐洲聯盟國家元首。

路透社報導，這次訪問凸顯夏拉（Ahmed al-Sharaa）執政之下，敘利亞在地緣政治層面上的轉型。前蓋達組織（al Qaeda）指揮官夏拉現在已經與過去冷落巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權的西方和中東國家建立緊密關係，同時致力於重建歷經13年戰爭蹂躪的國家。

馬克宏（Emmanuel Macron）抵達後在X平台發文表示：「我此行是要重申法國對敘利亞人民的承諾。為了主權獨立、團結多元、與鄰國和平共處的敘利亞，讓我們一同開啟穩定與和平的新篇章。」

據國家通訊社敘利亞新聞社（SANA）報導，敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）在大馬士革機場迎接馬克宏。

敘利亞重建將是馬克宏此行核心議題之一。法國總統府官員於行前簡報表示，包括道達爾能源集團（TotalEnergies）、達飛航運集團（CMA CGM）執行長等多位企業領袖隨行。

官員指出，馬克宏將會強調法國支持自由、多元且尊重各社群的敘利亞，並且將與敘利亞各界人士會面。

夏拉在推翻阿塞德之後，去年首訪歐洲時曾在法國會見馬克宏。曾對反阿塞德起義予以力挺的卡達，其國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al-Thani）去年1月成為阿塞德下台後首位訪問敘利亞的外國元首。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於1月訪問大馬士革。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則於4月訪敘期間會晤夏拉。