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涉納瓦爾尼投毒案 英國制裁7人兩家機構

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）英國外交部在聲明中指出，這次的制裁行動針對俄羅斯兩大主導化學武器研發的科學研究中心，以及參與生產有毒化學物質的關鍵個人。

被制裁的機構包括俄羅斯國家科學研究院以及軍事醫學科學研究與測試研究所（GNIII VM），受制裁個人則包含這兩家機構的負責人與技術專家。

俄羅斯反對派人士阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）於2020年在西伯利亞的一次飛行途中突發重病，西方實驗室認定，他接觸了“諾維喬克”（Novichok）神經毒劑因而中毒。

克裡姆林宮否認了有關俄羅斯國家利用箭毒蛙毒素殺害納瓦爾尼的指控。

歐洲五國認定俄羅斯應為納瓦爾尼之死負責

俄羅斯被指“反復使用”化學武器

英國政府周一表示，部分受制裁人員參與了“諾維喬克”毒劑及埃皮巴替丁（Epibatidine）的研發。倫敦方面稱，正是埃皮巴替丁這種劇毒化學物質被用於針對納瓦爾尼的襲擊。

外交大臣庫珀（Yvette Cooper）表示，俄羅斯“反復使用化學武器”的行為違反了國際法，並對全球安全構成威脅。

俄羅斯駐倫敦大使館未立即回應路透社就新制裁措施置評的請求。

“諾維喬克”是蘇聯時期研發的一類軍用級神經毒劑。該毒劑曾被用於2018年在英國索爾茲伯裡針對俄羅斯前雙重間諜謝爾蓋·斯克裡帕爾（Sergei Skripal）及其女兒尤利婭（Yulia）的投毒襲擊。父女兩人經搶救幸運脫險。但此次襲擊導致一名平民因接觸到一個丟棄的毒劑容器而不幸身亡。

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