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家族對決 薩拉案開審 牽動菲大選

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
菲律賓副總統薩拉。路透
菲律賓副總統薩拉。路透

路透報導，菲律賓參議院六日開始審理副總統薩拉．杜特蒂彈劾案，這場政治攻防不僅可能決定她的政治生涯，也將牽動二○二八年大選，更讓杜特蒂與馬可仕家族這兩大政治勢力的裂痕進一步擴大。

薩拉是菲律賓前總統杜特蒂的長女，被視為下屆總統大選熱門人選。由於現任總統馬可仕依憲法不得連任，若杜特蒂順利挺過彈劾，有望成為二○二八年大選最具競爭力的人選之一；但若遭定罪，她不但會被免職，還將被禁止擔任任何政府職務，等同提前出局。

薩拉．杜特蒂目前面臨四項彈劾條款，內容包括背叛公眾信任、涉嫌策畫暗殺馬可仕、濫用機密情報經費，以及財富來源不明所衍生的貪腐指控。薩拉堅決否認所有指控，強調這場彈劾完全是「政治動機」驅使的抹黑。

薩拉是菲律賓史上首位兩度遭彈劾的公職人員。她去年遭眾議院彈劾，但菲律賓最高法院後來裁定其中一項申訴違憲，使她免於審判。

菲律賓大學政治學教授西納斯-法蘭科指出，審判過程的公正性至關重要。她以二○○一年前總統艾斯特拉達彈劾案為例指出，當時參議院決定不公開關鍵證據，引爆民怨，最後導致審判中止、艾斯特拉達下台，因此這次審判程序必須避免讓外界認為偏袒任何一方。

馬可仕與薩拉出身菲律賓兩大政治家族，兩人在二○二二年大選結盟，曾被視為強強聯手。不過，這段政治同盟很快破局，並一路升高為激烈家族對決。去年三月，杜特蒂被捕並移交國際刑事法院羈押後，兩大家族裂痕更深，這場鬥爭也從總統府一路延燒到參議院。

依規定，二十四名參議員中必須有三分之二支持定罪，但今年已有十四名參議員明確支持薩拉，使定罪結果仍充滿變數。另一方面，菲律賓政壇立場向來流動，參議員最後如何投票仍難預測。

日經亞洲引述馬尼拉阿特尼奧大學資深研究員尤辛科表示，這場彈劾審判可能拖上半年以上。如果控方堅持每項指控都追究到底，審判恐怕需七到八個月，甚至更久。

不過，尤辛科也說，若控方只集中火力處理其中二項主要指控，並有效控管審判流程，整場審判有機會在四個月內結束。

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