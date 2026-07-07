烏克蘭猛轟油庫 俄陷燃料危機

英國金融時報分析顯示，烏克蘭正以前所未見的頻率攻擊俄羅斯能源基礎設施，不斷升級的無人機攻勢引發俄羅斯數十年來最嚴重的燃料危機。

根據波蘭防務顧問公司羅尚諮詢的數據，烏克蘭五月成功攻擊俄羅斯煉油廠共十六次，創下單月新高。自二○二六年初以來，俄羅斯煉油廠至少遭到一九四次攻擊，較前年度同期暴增十一倍。

隨著俄烏兩國遠程作戰強度達到二○二二年二月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的最高峰，今年雙方發射的無人機與飛彈數量雙雙創下新高。

俄羅斯國防部聲稱，來襲的烏克蘭攻擊型無人機大多遭到攔截。然而由於攻擊頻率與數量激增，愈來愈多戰略能源設施被擊中，攻擊與攔截數據均反映出這項趨勢。

這波攻勢對俄國本土造成前所未見的衝擊。全國逾半行政區已實施嚴格燃料銷售限制，民眾往往得在加油站排隊數小時才能加油。烏克蘭六月還數度攻擊莫斯科唯一的煉油廠，引發大火，濃煙籠罩首都，莫斯科也出現燃料短缺狀況。

分析人士認為，烏克蘭無人機攻勢日益成功，主因是產能大幅提升，以及管理效率改善。數名烏克蘭高階官員表示，美國情報支援也扮演關鍵角色，協助基輔規劃無人機最佳飛行路線，同時避開俄軍防空系統。

然而，目前仍無跡象顯示烏國最新攻勢將迫使俄國總統普亭重返談判桌。他反而變本加厲，堅稱俄國在戰爭中持續占上風，而且依然能達成軍事目標。

多名參與和談的烏克蘭高階官員表示，俄方談判代表已告知美方，美國必須說服基輔接受大幅度讓步。這些官員認為，由美國斡旋的三方和平談判預料要在夏季過後才可能恢復。

另一名莫斯科消息人士表示，由於普亭仍堅持最大化戰略目標，莫斯科不太可能在明年二月以前參與任何具實質意義的和平談判。

儘管俄軍地面攻勢已放緩，但根據烏克蘭總統澤倫斯基說法、金融時報取得的烏克蘭情報評估，以及二名了解普亭想法的消息人士，普亭已下令俄軍在今年底前拿下烏克蘭東部頓內次克州的剩餘地區。近月來普亭也愈來愈依賴空中武力對烏發動攻擊，俄國飛彈和無人機攻擊規模持續擴大。

根據烏克蘭政府數據，今年二月以來，俄軍每月向烏國發射的飛彈與無人機總數均超過五千枚。