聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭猛轟油庫 俄陷燃料危機

聯合報／ 國際中心／綜合報導

英國金融時報分析顯示，烏克蘭正以前所未見的頻率攻擊俄羅斯能源基礎設施，不斷升級的無人機攻勢引發俄羅斯數十年來最嚴重的燃料危機。

根據波蘭防務顧問公司羅尚諮詢的數據，烏克蘭五月成功攻擊俄羅斯煉油廠共十六次，創下單月新高。自二○二六年初以來，俄羅斯煉油廠至少遭到一九四次攻擊，較前年度同期暴增十一倍。

隨著俄烏兩國遠程作戰強度達到二○二二年二月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的最高峰，今年雙方發射的無人機與飛彈數量雙雙創下新高。

俄羅斯國防部聲稱，來襲的烏克蘭攻擊型無人機大多遭到攔截。然而由於攻擊頻率與數量激增，愈來愈多戰略能源設施被擊中，攻擊與攔截數據均反映出這項趨勢。

這波攻勢對俄國本土造成前所未見的衝擊。全國逾半行政區已實施嚴格燃料銷售限制，民眾往往得在加油站排隊數小時才能加油。烏克蘭六月還數度攻擊莫斯科唯一的煉油廠，引發大火，濃煙籠罩首都，莫斯科也出現燃料短缺狀況。

分析人士認為，烏克蘭無人機攻勢日益成功，主因是產能大幅提升，以及管理效率改善。數名烏克蘭高階官員表示，美國情報支援也扮演關鍵角色，協助基輔規劃無人機最佳飛行路線，同時避開俄軍防空系統。

然而，目前仍無跡象顯示烏國最新攻勢將迫使俄國總統普亭重返談判桌。他反而變本加厲，堅稱俄國在戰爭中持續占上風，而且依然能達成軍事目標。

多名參與和談的烏克蘭高階官員表示，俄方談判代表已告知美方，美國必須說服基輔接受大幅度讓步。這些官員認為，由美國斡旋的三方和平談判預料要在夏季過後才可能恢復。

另一名莫斯科消息人士表示，由於普亭仍堅持最大化戰略目標，莫斯科不太可能在明年二月以前參與任何具實質意義的和平談判。

儘管俄軍地面攻勢已放緩，但根據烏克蘭總統澤倫斯基說法、金融時報取得的烏克蘭情報評估，以及二名了解普亭想法的消息人士，普亭已下令俄軍在今年底前拿下烏克蘭東部頓內次克州的剩餘地區。近月來普亭也愈來愈依賴空中武力對烏發動攻擊，俄國飛彈和無人機攻擊規模持續擴大。

根據烏克蘭政府數據，今年二月以來，俄軍每月向烏國發射的飛彈與無人機總數均超過五千枚。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

延伸閱讀

俄飛彈襲基輔傳十餘次爆炸 大樓遇襲恐有居民受困

俄軍無人機與飛彈襲基輔 至少8死數十傷

雙普熱線 北約峰會前夕商討俄烏局勢

俄稱奪頓內次克樞紐 烏軍駁斥

相關新聞

俄頻空襲 川普將晤澤倫斯基談停戰

烏克蘭當局表示，俄羅斯六日以無人機和彈道飛彈攻擊烏克蘭首都基輔地區，造成至少二十人死亡、七十七人受傷。攻擊發生在北大西洋公約組織七日於土耳其首都安卡拉舉行峰會的前夕。一位美國高層官員表示，總統川普將在峰會期間與烏克蘭總統澤倫斯基會面，討論如何終結戰爭；澤倫斯基則把俄軍空襲造成嚴重傷亡歸因於攔截飛彈不足，呼籲美國與歐洲盟友盡快補強烏克蘭防空。

分攤軍費之外 川普還要盟國效忠

北約峰會七日於土耳其首都安卡拉召開。美聯社報導，北約秘書長呂特的唯一任務就是安撫一再威脅要退出北約的美國總統川普，而他最新的難題已不是分攤軍費，而是如何表現效忠，以回應川普對該組織所要求的「忠誠」。

烏克蘭猛轟油庫 俄陷燃料危機

英國金融時報分析顯示，烏克蘭正以前所未見的頻率攻擊俄羅斯能源基礎設施，不斷升級的無人機攻勢引發俄羅斯數十年來最嚴重的燃料危機。

家族對決 薩拉案開審 牽動菲大選

路透報導，菲律賓參議院六日開始審理副總統薩拉．杜特蒂彈劾案，這場政治攻防不僅可能決定她的政治生涯，也將牽動二○二八年大選，更讓杜特蒂與馬可仕家族這兩大政治勢力的裂痕進一步擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。