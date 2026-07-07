分攤軍費之外 川普還要盟國效忠

北約峰會七日於土耳其首都安卡拉召開。美聯社報導，北約秘書長呂特的唯一任務就是安撫一再威脅要退出北約的美國總統川普，而他最新的難題已不是分攤軍費，而是如何表現效忠，以回應川普對該組織所要求的「忠誠」。

呂特自從兩年前就任以來，一直在努力安撫美國繼續留在這個全球最大的軍事聯盟，甚至不惜奉承川普。

他最初的問題是在經費。川普長期以來一直抨擊北約盟國國防支出占各該國家預算的比例過低。但這些問題在去年的北約峰會上獲得解決，北約盟國向美國承諾，國防支出占國內生產毛額比例將提高至與美國相同的水準。

為消除川普的疑慮，呂特上個月在白宮與川普會晤時，還特地展示一張用金色字體標註的圖表，標題為「川普兆元」，顯示自二○一七年以來，歐洲盟友和加拿大的國防支出已達一點二兆美元。

但川普似乎無動於衷，他表示，他對一些北約盟國拒絕在美伊戰爭上協助美國仍然感到失望，儘管這場戰爭是他與以色列聯手發動，事前並未與北約協商。川普說：「我們不需要他們的錢，我們什麼都不需要，我只想要忠誠。」

呂特自知北約離不開美國這個最強大的盟友，儘管各盟國都承諾加強國防支出，但是俄羅斯的威脅也愈來愈大。上個月美國意外宣布將縮減北約盟國在遭受攻擊時所能提供的部隊、軍艦、飛機和無人機數量，此舉令呂特大感憂心。他的前任史托騰柏格就曾表示，「如果一位美國總統說他不再願意捍衛盟國，並以抗議的方式退出北約峰會，那麼北大西洋條約及其安全保障就毫無價值可言。」

面對川普的不滿與一再威脅要退出北約，呂特的應對之策滿滿的都是奉承，「川普兆元」的金字圖表就是一例。圖表顯示，來自歐洲三千億美元的國防訂單，將在美國增造數萬個工作機會。呂特表示，這一切都要歸功於「自由世界的領袖」。呂特過去曾稱川普為「爹地」而飽受批評，然而他現今的奉承之術可謂又提高一個層級。

但現在川普要求的已不只是軍費，而是效忠，這可不是呂特光靠一張圖表就能搞定。