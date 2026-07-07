俄頻空襲 川普將晤澤倫斯基談停戰

烏克蘭當局表示，俄羅斯六日以無人機和彈道飛彈攻擊烏克蘭首都基輔地區，造成至少二十人死亡、七十七人受傷。攻擊發生在北大西洋公約組織七日於土耳其首都安卡拉舉行峰會的前夕。一位美國高層官員表示，總統川普將在峰會期間與烏克蘭總統澤倫斯基會面，討論如何終結戰爭；澤倫斯基則把俄軍空襲造成嚴重傷亡歸因於攔截飛彈不足，呼籲美國與歐洲盟友盡快補強烏克蘭防空。

烏克蘭空軍表示，俄軍這波攻擊共發射六十八枚飛彈，烏方擊落其中三十七枚。澤倫斯基在社群媒體Ｘ發文說，烏軍在攔截無人機和巡弋飛彈方面表現出色，但因攔截飛彈短缺，對俄軍彈道飛彈幾乎無力招架。他說，只要愛國者飛彈仍留在盟友庫存，俄羅斯就會更有動機繼續攻擊住宅大樓；美國和歐洲有足夠力量阻止這類「恐怖暴行」。

這是俄軍不到一周內針對基輔及周邊地區的第二次攻擊。俄軍二日朝基輔發射數百架無人機與數十枚飛彈，造成至少三十人死亡、數十人受傷，並毀損約一百三十棟建築物，成為今年以來對基輔的最致命攻擊。

路透報導，一位美國高層官員表示，川普定於七日抵達土耳其出席北約峰會，將先會晤東道主土耳其總統厄多安，八日再與澤倫斯基會談，商討「我們能夠如何終結戰爭」。這位官員說，過去幾個月戰場情勢明顯陷入停滯，雙方都沒有太多進展，川普對盡快停止戰事有強烈緊迫感。

白宮表示，川普此行也將會見敘利亞總統夏拉並舉行記者會。美方官員說，川普還將敦促北約盟國提高國防開支，並會「親自傳達這個訊息」。峰會期間也將宣布總值數十億美元的國防相關協議，但細節尚未公開。

上述美國高層官員還表示，川普與澤倫斯基會後，可能進一步與俄羅斯總統普亭聯繫。澤倫斯基上月曾呼籲與普亭一對一會談，遭克宮拒絕。俄羅斯表示，任何解決方案都必須包括莫斯科全面控制烏東頓巴斯地區；烏克蘭拒絕接受。

歐洲官員表示，他們希望川普與厄多安及北約秘書長呂特的良好關係，能確保峰會順利舉行。不過，跨大西洋關係已因伊朗戰爭及川普長期批評北約而持續緊繃，歐洲各國仍感不安。