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哈利王子錯過受邀期限 下榻白金漢宮計畫生變

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

英國哈利王子原本傳出本週返回英國出席活動時，在拜訪倫敦期間將下榻父王查爾斯三世（Charles III）寢宮白金漢宮，但這項行程已遭到白金漢宮否認，使他這趟英國行再添變動。

法新社報導，哈利（Harry）自從2020年與妻子梅根（Meghan）卸下王室職務移居北美後，僅曾為慈善活動或訴訟短暫回過英國。如今他即將展開5天訪英行程，主要要到伯明罕（Birmingham）為他2014年發起的「永不屈服運動會」（Invictus Games）明年賽事宣傳。

此行原本可能是哈利4年來首度帶著梅根、兒子亞契（Archie）和女兒莉莉貝（Lilibet）一家人回到英國訪問。但消息人士週末告訴法新社，由於據稱英國當局拒絕提供哈利一家王室保護，他的家人將不會陪同來到倫敦。

此後英國媒體又引述哈利的發言人報導，他已接受邀請將入住白金漢宮（Buckingham Palace）。但不久後白金漢宮卻表示，哈利錯過了受邀期限，因此將不會入住。

根據哈利的發言人提供給法新社的最新聲明，哈利受父王接待的邀請「在最後一刻撤回，令人失望」。

白金漢宮 哈利王子 梅根

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