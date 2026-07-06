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蘇丹內戰未歇 聯合國：上半年至少330名兒童傷亡

中央社／ 喀土穆6日綜合外電報導

聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，非洲國家蘇丹的正規軍與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）之間的戰爭，在2026年頭6個月造成至少330名兒童傷亡。

根據提供給法新社的資料，上述數字包括超過200名兒童死亡，以及至少100人傷殘，主要發生在柯多方地區（Kordofan）和達佛地區（Darfur）。

聯合國兒童基金會的蘇丹代表耶特（Sheldon Yett）在聲明中指出，兒童「在家中、路上、市場，以及試圖獲取教育和醫療等基本服務時，遭到殺害和傷害」。

自2023年4月以來，蘇丹這場昔日盟友之間的戰爭，已導致數以萬計的人喪生，援助人員估計死亡人數超過20萬。

雙方目前陷入僵局，並大量仰賴無人機攻擊。根據聯合國兒童基金會統計，光是今年，無人機襲擊就造成超過1000人喪生，在柯多方地區，兒童傷亡人數的6成是無人機攻擊所致。

根據聯合國數據，蘇丹目前有500萬名兒童淪為國內流離失所者，數百萬兒童陷入飢餓，其中超過82萬5000名5歲以下兒童正承受嚴重急性營養不良。

非洲 蘇丹 聯合國

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