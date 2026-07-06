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民主剛果伊波拉死亡數逾500 防疫人員揚言罷工

中央社／ 布尼亞6日綜合外電報導
圖為今年5月，剛果衛生工作者將患者送到醫院。 路透
圖為今年5月，剛果衛生工作者將患者送到醫院。 路透

剛果民主共和國當局表示，國內的伊波拉病毒確診病例已逾1500例，其中至少有500多人喪命。同時，第一線防疫人員揚言今天罷工，抗議未領到津貼及工作環境惡劣。

美聯社報導，民主剛果衛生部昨晚更新資料指出，自5月15日宣布伊波拉病毒（Ebola）疫情爆發以來，已記錄到1561件病例，其中有506人死亡。疫情蔓延速度持續快於防疫應變能力。

部署在疫情中心伊圖里省（Ituri）的第一線防疫人員昨天發出24小時罷工預告，要求當局盡速發放津貼並改善工作環境，否則他們將採取行動。

這些人多為專業醫護人員，他們長時間工作、休息有限，還得面對來自憤怒居民的攻擊，以及民眾對伊波拉普遍抱持的懷疑態度。

美聯社看到了這份致政府聲明的副本，其內容寫道，在醫院內外工作的防疫人員表示，他們自疫情爆發以來不曾領到津貼，且防疫物資不足。

他們也對其他問題感到不滿，包括薪資偏低、來自民主剛果首都金夏沙（Kinshasa）的支援團隊態度「傲慢」、過度依賴其他省分的人力而未優先雇用當地勞工、缺乏設備等等。

伊波拉 罷工 剛果

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