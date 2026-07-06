菲副總統彈劾案開審 庭長：定罪須跨參院三分之二門檻

因被控濫用機密資金、對總統小馬可仕發出刺殺威脅等，菲律賓副總統薩拉．杜特蒂彈劾案今天在參議院開審。彈劾庭庭長宣布，若要裁定薩拉任何一項彈劾理由成立，須獲24名參議員中的至少2/3票支持，也就是16票才會定罪。

眾議院5月表決通過彈劾薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），將彈劾案送上參議院，由參議院組成彈劾法院審理。根據彈劾理由書，薩拉被控濫用機密資金、賄賂政府官員、對總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）發出刺殺威脅，以及擁有來源不明財富等罪名。

菲律賓參議院今天針對彈劾案開審，24名參議員當中有21人出席，身穿法袍擔任彈劾法官，前參議長艾斯古德羅（Francis Escudero）獲推選為彈劾庭庭長。

未能出席的3名參議員分別為遭國際刑事法院（ICC）通緝而藏匿的德拉羅沙（Ronald delaRosa），以及因涉嫌貪污而遭關押的艾斯特拉達（Jinggoy Estrada）和馬可利塔（RodanteMarcoleta）。

艾斯古德羅在開庭時說明，依憲法相關條文的規定，若要裁定薩拉面對的任何一項彈劾理由成立，全體參議員當中必須有2/3投贊成票，也就是16票。

參議院議長張僑偉（Sherwin Gatchalian）致詞時提醒參議員法官，參議院有責任審慎衡量所有證據，不得受偏見或黨派立場影響，確保最終裁決建立在法律與事實之上。

代表眾議院擔任首席檢察官的眾議員路易斯楚（Gerville Luistro）在開場陳述中表示，檢方將提出憲法所要求的證據，而非流言、臆測、政治宣傳或社群媒體敘事。

薩拉並未親自出庭，而是由16人律師團代表應訊。辯方首席律師席森（Sheila Sison）則提醒，彈劾不應淪為政治鬥爭工具，用以打壓或羞辱政府高層官員，影響其履行職務。

彈劾庭首日主要完成開庭程序及檢辯雙方開場陳述，後續將進入提出證據、詰問證人等階段，待雙方完成舉證及結案陳詞後，參議員將會就各項彈劾理由逐項表決。

若薩拉有任何一項彈劾理由遭判決成立，將立即被解除副總統職務；參議院也可另行判定永久取消其擔任任何公職的資格。

至於相關指控是否涉及刑事或民事責任，將待彈劾程序結束後，由司法機關另案處理。