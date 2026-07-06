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美智庫：中國大陸面臨難解「台海困境」 武力犯台恐自毀經濟命脈

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
圖為共軍轟6轟炸機。 圖／中華民國國防部
圖為共軍轟6轟炸機。 圖／中華民國國防部

美國智庫近日公布報告指出，中國其實面臨著「台灣海峽困境」，而非外界熟知的「馬六甲困境」，其對台海貿易運輸的依賴更勝馬六甲海峽，一旦武力犯台，恐自毀經濟命脈。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發布題為「陷入困境的海峽：剖析南海貿易咽喉要道」（Troubled Straits: Analyzing Trade Chokepoints in theSouth China Sea）的分析報告。

文章提及，每年有數以兆計美元價值的貨物穿越南海，使其成為全球最關鍵的海上通道。該區域同時也是地緣政治緊張熱點，可能衝擊全球貿易。

在2026年伊朗戰爭與地緣政治競爭加劇之際，海上咽喉要道成為全球關注焦點。今年3月以來，伊朗幾乎切斷經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運，使全球能源市場陷入混亂。

而南海的風險更甚於此，因為連結南海的多個咽喉要道，牽動著全球關鍵經濟樞紐，其中最繁忙的是馬六甲海峽與台海，其航運量遠超荷莫茲海峽，每年各自承載數兆美元價值的貨物流動。

報告作者表示，一旦發生衝突，南海貿易流通恐遭受重創，伊朗試圖掌控荷莫茲海峽並徵收通行費的作為，再次引發外界對於有國家可能在馬六甲海峽如法炮製的疑慮。

報告指出，中國威脅對台動武，也使台海處於全球風險最高的地緣政治熱點之一。若馬六甲或台灣海峽航運受阻，雖然有替代航線，但仍將付出高昂代價。

中國官員長期以來警告，該國面臨「馬六甲困境」，因為中國許多貿易貨流必須行經馬六甲海峽，特別是能源進口，使該國曝露於貿易封鎖或中斷風險之中。

2003年，時任中國國家主席胡錦濤曾示警，一些「大國」（即美國）試圖控制馬六甲海峽，對中國能源安全構成威脅，此說隨後成為中國推動能源進口多元化的論述，並在一定程度上形塑了現任中國國家主席習近平的「一帶一路」倡議。

然而，CSIS報告指出，中國面臨的與其說是「馬六甲困境」，不如說是「台灣海峽困境」。中國若採取軍事行動破壞台海航運，對自身經濟的傷害可能遠超馬六甲海峽受阻的衝擊。

根據報告引述的數據，2024年中國約有33%的進口及16%的出口行經台海，而經由馬六甲海峽的進出口分別占21%和14%。

另一方面，美國雖然未直接高度依賴南海貿易，但其主要盟友與夥伴卻高度仰賴連接南海的水道，尤其是台灣海峽。

2024年，美國整體貿易中，僅約3至4%的貨物各自經過馬六甲海峽與台海，但對日本、韓國與菲律賓等盟國而言，其面對的風險更為嚴峻，特別是在台海。

在該年度，日韓菲三國合計有7550億美元貨物經由台海運輸，約4740億美元行經馬六甲海峽。而對台灣本身來說，台海涉及的利害關係攸關其生存。

報告結論指出，南海長期以來被視為貿易關鍵交會點，馬六甲海峽更被分析師視為全球海上貿易中心。然而，報告提出新數據，讓外界有機會以更細緻角度來理解該區域。

作者總結，雖然馬六甲海峽在整體貿易價值上略勝台海，但有多個經濟體實際上更依賴台海。尤為重要的是，這些經濟體包括中國、台灣以及美國的區域盟友，在台海衝突中，它們會是首當其衝的關鍵行為者。

台海 南海 台灣海峽

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