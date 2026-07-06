英航艦北約演訓屢遇俄機迫近 F-35升空攔截

英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」近日在北大西洋和北極圈水域與北大西洋公約組織（NATO）盟友演訓時，多次遭1架俄羅斯軍機接近，英方出動2架艦載F-35B戰機升空攔截。

英國國防部一名發言人今天表示，由「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群在執行代號「火冠」（Operation Firecrest）任務期間，於挪威海（Norwegian Sea）「反覆遭遇俄羅斯Bear-F（熊－F）海上偵察機接近」。

發言人指出，「熊－F」不僅低空飛行、不必要地逼近「威爾斯親王號」，更在緊鄰「威爾斯親王號」的位置「投放大量聲納浮標」。

發言人強調，俄方行為「不安全，而且不專業」。英方出動2架F-35B戰機，自「威爾斯親王號」升空攔截，並伴飛監控「熊－F」，直到「熊－F」離開相關空域。

「熊－F」是俄羅斯圖波列夫式（Tupolev）TU-142海上反潛偵察機的北約代號。聲納浮標具反潛作戰功能，用於偵測、識別、定位和追蹤水下目標。

航艦打擊群編隊往往包含潛艦，但各國一般不會揭露潛艦活動和位置。俄方出動反潛偵察機，不尋常地低空飛行並迫近航艦，甚至在緊鄰航艦處投放「大量聲納浮標」，明顯具挑釁意味。

另一方面，俄羅斯潛艦在北大西洋和北極圈水域的活動持續引發北約各國關注。「威爾斯親王號」的「火冠」行動呼應北約今年2月啟動的「北極哨兵」（Arctic Sentry）倡議，此倡議旨在強化高北方（HighNorth）區域防衛，涵蓋海、陸、空等多領域，主要威脅來源是俄羅斯。

英國第一海軍大臣（First Sea Lord，英國海軍最高階軍職領導人）詹金斯上將（Gwyn Jenkins）近日曾證實，英國海軍去年有「超過1/3」勤務時間是用在應對來自俄羅斯的水下威脅，且俄羅斯海軍的活動「直接挑戰」英國安全。

據了解，俄羅斯軍機在挪威海對英國航艦的挑釁行為是發生在7月2日下午。英方曾透過國際通訊頻率呼叫俄機，以確認其意圖並提醒迫近航艦的危險性，但俄機未回應。

俄機在「威爾斯親王號」周邊投放的聲納浮標多達「數十個」。

今年北約峰會訂7月7日至8日在土耳其首都安卡拉（Ankara）舉行，隨著峰會即將登場，俄羅斯對北約和烏克蘭加緊施壓，包括近日加大對烏克蘭及其首都基輔（Kyiv）的空襲力道。

一般預期，考量歐洲戰火未歇、中東衝突仍有關鍵議題待解，且北約歐洲各國、加拿大和美國之間分歧日深，此次北約峰會對印太區域的關注可能較過去幾年減少。

北約在印太區域有4個正式夥伴：日本、韓國、澳洲、紐西蘭。這4個國家之中，今年只有韓國由總統李在明出席，其他皆由部長級官員與會。韓國的出席層級也反映韓國與北約在安全防衛產業的合作發展。