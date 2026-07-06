駐日代表李逸洋參觀安倍晉三回顧展 珍貴遺物重現傳奇人生

日本前首相安倍晉三於2022年7月遭槍擊辭世，「安倍晉三數位博物館計畫」於7月4日起在東京國際展示場TFT Hall 500舉辦回顧展。駐日代表李逸洋今天與各國駐日大使參觀後指出，藉由安倍的話語、遺物與外交足跡，再次感念他對日本、台灣以及國際社會的卓越貢獻。

產經新聞報導，回顧展由「安倍晉三數位博物館計畫」主辦。一走進會場，映入眼簾的是寫著「不能讓夢想就此終結」的大型看板，以及安倍前首相面帶笑容的照片，並排展示他幼年時略帶靦腆神情的照片，格外引人矚目。

李逸洋在臉書發文指出，安倍晉三是日本憲政史上累計在位時間最長的首相，在任3188天，任內曾訪問196個國家及地區，回顧展以他一生及外交成就為主軸，展出約100件珍貴遺物。

展覽中最受矚目的展品，莫過於安倍2022年7月8日在奈良街頭演說遇襲時所留下的遺物，包括遭槍擊而破裂的眾議員徽章、當時手中緊握的演講麥克風，以及事發當天所穿的黑色皮鞋。展場同時展出與安倍交情深厚的前首相麻生太郎於告別式朗讀的悼詞，令參觀者動容。

日本首相高市早苗也特別為此次回顧展送上留言，她寫道，「無論走到世界任何地方，或是與來訪日本的各國領袖交談，我每天都更加深刻地感受到，安倍首相為日本國及日本人民所留下的卓越貢獻是何等巨大」。

現場也展示安倍重要施政與外交成果，包括2015年簽署的「平和安全法制合意書」、2020年卸任日本自衛隊最高指揮官時佩戴的徽章，以及2019年接待時任美國總統川普訪日時的相關紀念物，包括爐端燒宴會名牌、高爾夫球帽及兩人自拍照片等，重現他活躍於國際外交舞台的重要時刻。

除了政治生涯，展覽也呈現安倍私下鮮為人知的一面。主辦單位重現他生前於眾議院議員會館使用的辦公室，展示實際使用過的辦公桌椅與書櫃，並開放民眾入座拍照留念。

此外，展覽也公開安倍就讀東京成蹊小學時的日記，以及他與夫人安倍昭惠交往時期及婚後的生活照片，讓外界看見其親切、幽默的一面。

安倍昭惠曾分享，安倍每一次演說前都會反覆練習，因此才能留下許多令人印象深刻的演講。展場特別展出多年陪伴他練習演講的一部老式錄音機。

安倍過去長年投入醫療與罕見疾病政策，展覽中也公開他與一位福島縣罹患罕見疾病少女持續長達8年的往來書信。

與台灣相關的展區也受到李逸洋特別關注。2021年中國無預警宣布暫停進口台灣鳳梨後，安倍透過社群媒體公開支持，並運用自身影響力與人脈協助宣傳，引發日本社會熱烈響應，帶動大量採購台灣鳳梨，被視為協助台灣度過鳳梨出口危機的重要力量。展覽中特別展示安倍當時宣傳台灣鳳梨的照片。

此外，主辦單位也向李逸洋介紹多件與台日友誼有關的展品，包括前總統李登輝贈送、題有「脫古改新」字樣的玉山意象擺飾，以及高雄保安堂為安倍打造銅像的小型模型，象徵台灣人民對安倍長年支持台灣的感念。

展場設有留言區，供參觀者寫下對安倍的追思。李逸洋留言寫道：「倡議印太區域理念，功在世人。安倍首相，我們永遠懷念」，署名「台灣大使 李逸洋」。

李逸洋也回憶，2023年3月底至4月初，台北張榮發國際會議中心舉辦「日本前首相安倍晉三紀念影像展」，他與夫人曾共同前往參觀。相較之下，當年的影像展規模較大，以新聞照片及歷史影像為主。此次回顧展雖然規模較小，但展出許多珍貴遺物，非常值得一看。

此次回顧展自7月4日至12日展出，之後將於7月17日至19日移師奈良縣會展中心舉行。