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裂痕仍在？哈利返英期間住白金漢宮告吹 英王室曝原因

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國哈利王子4月24日訪烏克蘭國家戰爭紀念公墓，向紀念陣亡的烏克蘭無名官兵致敬，並聆聽一名烏克蘭軍人講解。法新社
英國哈利王子4月24日訪烏克蘭國家戰爭紀念公墓，向紀念陣亡的烏克蘭無名官兵致敬，並聆聽一名烏克蘭軍人講解。法新社

哈利王子預定本周前往英國倫敦出席慈善活動，並將前往伯明罕為明年的永不屈服運動會宣傳。英國BBC報導，哈利王子團隊6日早上宣布，哈利王子前往倫敦期間受邀下榻白金漢宮。但白金漢宮稍早否認。

王室消息人士說，這是因為哈利王子沒有在截止期限上周末前，正式回應是否接受王室提供的住宿安排，所以王室在上周末告知哈利王子，他無法入住白金漢宮。BBC指出，據了解白金漢宮要求賓客遵守最晚的通知期限，確保能接待賓客並提供王室內廷工作人員。

哈利王子一名發言人表示，儘管他們稍早發表聲明，但他們得知入住邀請已被「撤回」，團隊稱這個決定「令人失望」。

白金漢宮的說法指出，他們確實邀請過哈利王子入住，但哈利王子團隊未能確認是否接受邀請，該團隊又在隨後拒絕。白金漢宮進一步指出，哈利王子團隊之後又接受入住，但當時為時已晚，來不及進行安排，並說已通知哈利王子這個決定。

然而，哈利王子的一名發言人說法截然不同，聲稱白金漢宮撤回已被正式接受的邀請。

BBC指出，這場火藥味十足的口水戰凸顯哈利王子團隊和白金漢宮之間，存在嚴重的不信任感和溝通不良。雙方對於邀請哈利王子下榻白金漢宮說法矛盾，且沒有跡象顯示彼此接受對方的說法。這可能使原本預計將於本周舉行的查爾斯國王與哈利王子的會面，變得更複雜。

白金漢宮 哈利王子 倫敦 BBC

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