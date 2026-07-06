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大陸試射潛射彈道飛彈 日本：未飛躍EEZ上空、持續警戒

中央社／ 東京6日專電

中國海軍今天證實，解放軍一艘核動力潛艇向太平洋公海發射一枚潛射洲際彈道飛彈（SLBM），搭載訓練用模擬彈頭，最後落入預定海域。日本政府已向中方表達，對中國近期軍事活動日益頻繁感到憂慮，強烈要求中國避免採取任何可能威脅日本安全的行動。

日本電視台、日本經濟新聞報導，其實在前一天的5日，日本海上保安廳就收到中方通知，表示將因「太空垃圾墜落」劃設限制區域，其中部分範圍包含日本專屬經濟區（EEZ）。中國之後才進一步說明，這項通知其實與彈道飛彈發射有關。

中國軍方表示，這次試射是年度例行軍事訓練的一部分，事前已通知相關國家，符合國際法和國際慣例，並強調不是針對任何特定國家或目標。日本政府相關人士表示，「日本方面已確認，墜落物確實落入了預定區域。」

每日新聞報導，日本內閣官房長官木原稔在記者會上表示，針對中國海軍從戰略核動力潛艇發射的彈道飛彈，「目前沒有確認飛彈曾飛越日本領土或日本專屬經濟區上空。」他也表示，目前尚未接獲任何與日本相關的飛機或船舶受損的消息。

對於中國此次發射飛彈的目的，木原稔表示，不便做出明確判斷，但他指出，中國近年持續維持高水準增加國防預算，在缺乏充分透明度的情況下，正快速擴充包括洲際彈道飛彈（ICBM）在內的核武與飛彈戰力。

木原稔表示，中國的軍事動向已成為日本及國際社會高度關切的議題，政府將持續蒐集、分析相關資訊，並全力加強警戒與監視。

日本政府表示，中國國防部在日本時間上午11時30分（台北時間10時30分）通知日本駐北京大使館將進行飛彈發射，警戒區域位於和歌山縣潮岬南方海域。

由於區域一部分涵蓋日本EEZ，日本海上保安廳隨即發布航行警報，國土交通省也發布航空通報（NOTAM），提醒附近航行的船舶及航空器提高警覺，注意飛航與航行安全。

除了日本，澳洲和紐西蘭也都接獲中國事前通知。紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，飛彈朝南太平洋方向飛行；澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）則說，中方此舉可能影響太平洋地區的和平、穩定與安全，澳方對此表達高度關切。

中國並未公布飛彈的落點、射程以及發射核潛艇的型號。外交部發言人毛寧則表示，這次試射是依照安全標準和專業程序進行，希望各國不要過度解讀。

報導指出，核動力潛艇的特點是能長時間潛航，且不易被敵方探測。中國軍方曾於2025年9月公開射程超過1萬公里的潛射彈道飛彈「巨浪（JL）-3」。據稱即使從南海等海域發射，也能涵蓋美國本土大部分地區。

中國軍方負責核武與飛彈運用的火箭軍，曾於2024年9月從陸地向太平洋公海發射一枚洲際彈道飛彈。外界普遍認為，該飛彈可能是射程涵蓋美國大部分地區的「東風31」。

中國國家主席習近平提出建設「世界一流軍隊」的目標。中國近年持續加快核武、洲際彈道飛彈及潛射彈道飛彈等戰略武器的研發與部署，引發周邊國家高度關注。

彈道飛彈 中方 日本

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