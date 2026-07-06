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達賴喇嘛慶祝91歲壽辰 總統賴清德祝賀

德國之聲／ 德國之聲
西藏領袖達賴喇嘛。 美聯社
西藏領袖達賴喇嘛。 美聯社

西藏流亡政府、拉達克佛教協會等機構在印度達蘭薩拉為達賴喇嘛91歲壽辰舉行了隆重的慶典。

日本共同社報導指出，近年來，達賴喇嘛的身體狀況近來有所下降，上個月還在印度首都新德裡接受了左膝手術。

印度總理莫迪在社媒平台X上向達賴喇嘛致以誠摯的生日祝福。他寫道：「達賴喇嘛所倡導的和平與和諧理念，一直是世界各地人們的指引力量。他所展現出的道德與精神力量，以及對全球福祉的奉獻精神，令人欽佩。衷心祝願他健康長壽。」

賴清德總統也在X上獻上生日祝福：「誠摯祝賀尊者吉祥安康，並感謝尊者畢生致力提倡和平與慈悲理念。台灣持續對藏人表達堅定支持，維護人權、傳承文化及語言，皆為不可剝奪的權利，祈願尊者持續以智慧的光芒照亮世人。」

去年達賴喇嘛在慶賀90歲生日前幾天確認，擁有600年歷史的藏傳佛教達賴喇嘛轉世制度將在他去世後繼續存在。他還曾表示過，他的繼任者將誕生於「自由世界」，甚至可能是一位女性。

中國政府宣稱，只有北京有權確定下一任達賴喇嘛，而且轉世靈童必須在中國藏區尋找。一些觀察人士認為，最終結果可能是出現兩位達賴喇嘛轉世者，一位是由北京任命，另一位是由忠於十四世達賴喇嘛的轉世體系任命，就像之前同時存在兩位班禪喇嘛一樣。

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達賴喇嘛 印度 莫迪

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