大陸提黃岩島共同漁區 菲防長質疑動機：想騙誰

中國駐菲律賓大使井泉最近提議在黃岩島恢復中菲共同漁業區，以緩解南海緊張局勢。對此，菲律賓國防部長鐵歐多洛強調，菲律賓漁權已獲南海仲裁案裁決保障，中方動機可疑。

中國駐菲律賓大使井泉日前在馬卡蒂市（Makati）出席中國共產黨成立105週年活動時說，他已向菲律賓外交部提議，依循大約10年前的模式，在黃岩島（台稱民主礁）海域建立共同漁業區。

他指出，早年兩國漁民曾在黃岩島海域共同作業，既然過去能夠做到，如今在雙方溝通機制更成熟的情況下，也應有重新探索合作的空間。

對此，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在菲律賓榮民總醫院回答媒體詢問時說，南海仲裁案裁決結果早已確認菲律賓在黃岩島的漁權，中方此時提出共同捕魚的建議，令人不解。

他說：「裁決結果寫得很清楚，黃岩島是位於菲律賓專屬經濟區內的共同傳統漁場，他們想騙誰？」

鐵歐多洛抨擊，中國近年不斷在「西菲律賓海」採取違反國際法的行動，不僅針對菲律賓，也涉及日本、印度等其他國家，外界不能輕信北京的說法。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海聲索海域的官方稱呼，範圍從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域。

鐵歐多洛補充，中國長期以談判作為拖延的策略，試圖讓對方疲勞，「如果中國宣稱可以等待千年，那麼菲律賓也要有耐心，因為有很多國家支持我們。」

2013年1月，菲律賓政府單方面將南海爭議提交海牙常設仲裁法院進行仲裁。2016年7月12日，仲裁庭裁定中國的9段線在國際法之下沒有效力，黃岩島海域為菲、中、越等國漁民的傳統共同漁場。

南海仲裁案裁決將於今年7月12日滿10週年，鐵歐多洛呼籲菲律賓民眾團結捍衛「西菲律賓海」權益，不應受外部宣傳影響。

鐵歐多洛在國安議題上對中國的態度素來強硬。中國外交部6月間指控鐵歐多洛損害中方正當利益並破壞中菲關係，宣布制裁他及家人，包括禁止進入中港澳等地，以及中國境內組織、個人不得與他們進行交易與合作。