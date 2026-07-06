澳洲情報專家：中國大陸試射飛彈 印證須防範北京威脅

澳、斐兩國今天簽訂「海洋和平聯盟」協議後兩個多小時，中國隨即朝太平洋試射飛彈；對此，澳洲戰略分析研究所情報及戰略專家休布瑞吉表示，中國的舉動一方面凸顯出侵略性，同時更反映出它們漠視國際社會反應、以為挾持軍力就能為所欲為的態度。

曾任澳洲通訊局（Australian Signal Directorate）及防衛情報組織情報分析官員，目前為澳洲戰略分析研究所（Strategic Analysis Australia）總監休布瑞吉（Michael Shoebridge）接受中央社電話訪問時表示，中國今天試射飛彈的舉動，無疑印證了澳洲及太平洋國家必須防範中國軍事威脅。

休布瑞吉說，北京這一步實在糟透了。澳洲和斐濟簽署的安全夥伴關係協議，明顯是要回應「中國在太平洋和南太平洋地區日益增長的軍事活動是否具有侵略性？」這個問題，而北京當局偏偏試射一枚據稱可攜帶核彈頭的飛彈，正形同宣告「是的，中國就是一個日益咄咄逼人的安全威脅。」

休布瑞吉提到，中國這次試射飛彈的威嚇對象，除了澳洲以外，還包括「南太平洋無核區條約」（Treaty of Rarotonga）簽署國；而這項條約目的，正是要將南太平洋劃定為無核武區。

休布瑞吉指出，中國朝太平洋試射飛彈的舉動，勢必引起「南太平洋無核區條約」簽署國反彈。他說：「中國採取如此惡劣的行動，將難以再宣稱中國在這個區域的活動完全是積極的，對任何人都沒有威脅的了。」

休布瑞吉提醒，這次試射飛彈的舉動，已反映出中國「全然漠視國際社會對它的觀感，甚至不去算計其他國家的反應」。他說：「北京認為，現在已經毋需理會其他國家的反應；反正覺得自己夠強大，就為所欲為了。」

另外，對於澳、斐兩國今天簽訂「海洋和平聯盟」協議，休布瑞吉表示肯定。他說：「很明顯，我們（澳、斐）均視對方為非常重要的安全夥伴；因為我們兩國都面臨著日益嚴峻的安全挑戰。」休布瑞吉指出，隨著簽訂有關協議，澳洲需要向斐濟軍方提供更多的裝備、訓練和援助，同時斐濟也需要加強自身的軍事能力。

休布瑞吉強調，「海洋和平聯盟」並不是侷限於澳、斐兩國的雙邊協議，它是開放讓其他南太平洋國家參與的區域性協定，可望促進區域內各國加強安全合作。