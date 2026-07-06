快訊

最快周四發布海警、周五下半天觸陸 強颱巴威最新路徑及影響曝光

疑涉內線交易引關注…長榮總部遭搜索 家族十年恩怨引爆司法戰

高顏值王室姊弟興奮觀戰！挪威公主成場外焦點「還現身更衣室」 擁抱哈蘭德秒臉紅

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲情報專家：中國大陸試射飛彈 印證須防範北京威脅

中央社／ 雪梨6日專電
中國6日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，據報導中方事前已通知區域內相關國家。圖為2025年九三閱兵展出的東風-61（DF-61）型洲際彈道飛彈。 中央社
中國6日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，據報導中方事前已通知區域內相關國家。圖為2025年九三閱兵展出的東風-61（DF-61）型洲際彈道飛彈。 中央社

澳、斐兩國今天簽訂「海洋和平聯盟」協議後兩個多小時，中國隨即朝太平洋試射飛彈；對此，澳洲戰略分析研究所情報及戰略專家休布瑞吉表示，中國的舉動一方面凸顯出侵略性，同時更反映出它們漠視國際社會反應、以為挾持軍力就能為所欲為的態度。

曾任澳洲通訊局（Australian Signal Directorate）及防衛情報組織情報分析官員，目前為澳洲戰略分析研究所（Strategic Analysis Australia）總監休布瑞吉（Michael Shoebridge）接受中央社電話訪問時表示，中國今天試射飛彈的舉動，無疑印證了澳洲及太平洋國家必須防範中國軍事威脅。

休布瑞吉說，北京這一步實在糟透了。澳洲和斐濟簽署的安全夥伴關係協議，明顯是要回應「中國在太平洋和南太平洋地區日益增長的軍事活動是否具有侵略性？」這個問題，而北京當局偏偏試射一枚據稱可攜帶核彈頭的飛彈，正形同宣告「是的，中國就是一個日益咄咄逼人的安全威脅。」

休布瑞吉提到，中國這次試射飛彈的威嚇對象，除了澳洲以外，還包括「南太平洋無核區條約」（Treaty of Rarotonga）簽署國；而這項條約目的，正是要將南太平洋劃定為無核武區。

休布瑞吉指出，中國朝太平洋試射飛彈的舉動，勢必引起「南太平洋無核區條約」簽署國反彈。他說：「中國採取如此惡劣的行動，將難以再宣稱中國在這個區域的活動完全是積極的，對任何人都沒有威脅的了。」

休布瑞吉提醒，這次試射飛彈的舉動，已反映出中國「全然漠視國際社會對它的觀感，甚至不去算計其他國家的反應」。他說：「北京認為，現在已經毋需理會其他國家的反應；反正覺得自己夠強大，就為所欲為了。」

另外，對於澳、斐兩國今天簽訂「海洋和平聯盟」協議，休布瑞吉表示肯定。他說：「很明顯，我們（澳、斐）均視對方為非常重要的安全夥伴；因為我們兩國都面臨著日益嚴峻的安全挑戰。」休布瑞吉指出，隨著簽訂有關協議，澳洲需要向斐濟軍方提供更多的裝備、訓練和援助，同時斐濟也需要加強自身的軍事能力。

休布瑞吉強調，「海洋和平聯盟」並不是侷限於澳、斐兩國的雙邊協議，它是開放讓其他南太平洋國家參與的區域性協定，可望促進區域內各國加強安全合作。

情報 澳洲 北京 中國

延伸閱讀

中國試射飛彈 澳洲：並非報復澳斐協議但破壞和平

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」 專家示警1事

試射戰略飛彈引各國關切 陸外交部：不要過度解讀

中國大陸試射潛射洲際飛彈 學者：增加對美核嚇阻、台海恐受波及

相關新聞

中共解放軍朝太平洋試射潛射戰略飛彈！日本表達嚴重關切

共同社報導，中國軍方6日突然朝太平洋公海發射一枚戰略飛彈，日本政府5日提前接獲通知，已向中方表達嚴重關切。

紐約藏人洛嘎讓贊自焚！追求自由的「捨身」，與中國《民族團結法》壓迫問題

在中國於7月1日正式推行《民族團結法》後，美國紐約在7月2日發生一起藏人自焚的捨身抗爭。52歲的藏人洛嘎讓贊手持一面象徵圖博獨立的雪山獅子旗，在紐約的聯合國總部前引火自焚、拋灑寫有「China Out of Tibet」的傳單，最後不幸身亡。洛嘎讓贊在自焚前留下遺言，表達捍衛藏人自由、爭取圖博獨立的願望，認為中國《民族團結法》將會讓中國長年來壓迫少數民族的政策更加嚴厲。自焚事件引起國際的關注，這也是繼2009年到2012年藏人接連採取自焚的非常手段抗爭以來，罕見發生於美國境內的案例。為何洛嘎讓贊會採取這樣的「捨身」行動？背後涉及的佛教觀念為何？而中國推行《民族團結法》，又有哪些問題？

反移民驅逐潮！南非排外暴力蔓延，無證移民成代罪羔羊？

南非反移民示威活動越演越烈，反移民團體「March and March」在今年5月中旬設下期限，要求南非境內的無證移民必須在6月30日前離開南非。而就在最後通牒當日，南非發生近期規模最大的全國性反移民示威，甚至在路上任意盤查無證移民、演變成肢體衝突。根據南非警方說法，其中有幾場示威活動激化，導致有2153人被捕、其中223人涉及犯罪行為。此外，迦納政府則表示，有一名迦納公民在示威活動中遭到殺害，目前已向南非提出抗議，便成了反移民示威的延伸案件。南非的反移民浪潮從何而來？又如何演變成如今的暴力與恐懼？

大陸提黃岩島共同漁區 菲防長質疑動機：想騙誰

中國駐菲律賓大使井泉最近提議在黃岩島恢復中菲共同漁業區，以緩解南海緊張局勢。對此，菲律賓國防部長鐵歐多洛強調，菲律賓漁權...

澳洲情報專家：中國大陸試射飛彈 印證須防範北京威脅

澳、斐兩國今天簽訂「海洋和平聯盟」協議後兩個多小時，中國隨即朝太平洋試射飛彈；對此，澳洲戰略分析研究所情報及戰略專家休布...

俄1周內2度空襲基輔釀至少11死60傷 澤倫斯基稱缺攔截飛彈求助盟國

烏克蘭當局表示，俄羅斯6日向首都基輔地區發射無人機和彈道飛彈，造成至少11人死亡、60人受傷。這起攻擊事件發生在北大西洋公約組織（NATO）峰會召開前夕。英國天空新聞報導，烏國總統澤倫斯基將襲擊造成的嚴重損失，歸因於攔截飛彈不足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。