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俄1周內2度空襲基輔釀至少11死60傷 澤倫斯基稱缺攔截飛彈求助盟國

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭救難隊員6日上午在遭俄軍飛彈空襲的住宅區現場撲滅殘餘火勢。歐新社
烏克蘭救難隊員6日上午在遭俄軍飛彈空襲的住宅區現場撲滅殘餘火勢。歐新社

烏克蘭當局表示，俄羅斯6日向首都基輔地區發射無人機和彈道飛彈，造成至少11人死亡、60人受傷。這起攻擊事件發生在北大西洋公約組織（NATO）峰會召開前夕。英國天空新聞報導，烏國總統澤倫斯基將襲擊造成的嚴重損失，歸因於攔截飛彈不足。

澤倫斯基說，由於缺乏攔截飛彈，突破烏國防空系統的俄軍飛彈數量很多。烏國空軍表示，俄軍發射68枚飛彈，但只有37枚被擊落。

澤倫斯基在社群媒體X發文表示：「我們的戰士今夜在攔截無人機和巡弋飛彈方面表現出色。但遺憾的是，由於攔截飛彈不足，我們對俄軍彈道飛彈無能為力。至關重要的是，全世界，首先是美國和歐洲夥伴，在土耳其安卡拉北約峰會結束後，能做出強而有力的決策支持我們的防空，進而保護普通民眾的生命。只要愛國者飛彈還留在我們盟友的庫存裡，俄方就會更有動力繼續『摧毀』住宅大樓。美國和歐洲有足夠力量來阻止這場恐怖暴行。」

澤倫斯基表示，目前證實至少有11人死亡、60人受傷。緊急救援團隊救出64人，包括2名孩童。

澤倫斯基 基輔 俄羅斯 以色列 伊朗 美國

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