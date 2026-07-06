專家：中國大陸屢朝太平洋試射飛彈 威脅防核武擴散秩序

澳洲戰略政策研究所（ASPI）戰略專家拉賈戈帕蘭（Rajeswari PillaiRajagopalan）向中央社指出，正當澳洲致力與太平洋島國加強安全合作，中國卻在太平洋地區試射飛彈，除了凸顯中國的核武和軍事活動已對太平洋地區構成不穩定因素，也對全球防止核武擴散的國際秩序構成威脅。

今天稍早澳洲與斐濟簽訂「海洋和平聯盟」（Ocean of Peace Alliance）協議；數小時後，中國隨即於太平洋試射飛彈。對此，澳洲國防部長兼代理總理馬勒斯（Richard Marles）表示，他認為中國試射飛彈並非報復澳、斐「海洋和平聯盟」協議；但他同時批評，中國試射飛彈破壞太平洋地區穩定。

前國立中興大學國際政治研究所客座教授、現任ASPI高級研究員拉賈戈帕蘭今天接受中央社電話訪問時指出，正當澳洲致力與太平洋島國加強安全關係和促進區域穩定的同時，中國卻朝太平洋試射一枚據稱可攜帶核彈頭的飛彈，替該區域埋下不穩定因素。

拉賈戈帕蘭指出，澳洲近年持續爭取與太平洋島國簽訂安全合作協議，致力加強區域安全；不過，對於澳洲維護區域穩定的舉動，中國明顯非常不滿。

2024年澳洲與諾魯簽訂「諾-澳安全條約」（Nauru-Australia Treaty）、去年10月澳洲與巴布亞紐幾內亞（PNG）簽訂「普克普克」防務條約（PukpukTreaty），以及今年6月澳洲與萬那杜簽訂「納卡馬協議」（Nakamal Agreement）。

拉賈戈帕蘭提醒，正當坎培拉當局致力加強太平洋區域安全和穩定的同時，中國卻一再朝該區域試射飛彈。例如，上一次是2024年，中國朝太平洋試射的洲際彈道飛彈，落點是位於法屬玻里尼西亞專屬經濟區附近的太平洋海域 。

對於今天中國再次朝太平洋區域試射飛彈，拉賈戈帕蘭說：「重要的是，我認為中國的這些舉動，再次展現了它對小國、鄰近國家，以及其他國家的咄咄逼人態度。」

拉賈戈帕蘭又提醒，中國的舉動已凸顯出其侵略性的本質；她說：「中國一再試射飛彈的舉動，足以讓太平洋地區各國認清中國的侵略行為；這可望有助太平洋國家與澳洲等國達成共識，加強合作應對侵略行為。」

拉賈戈帕蘭還提醒，中國未能提出正當理由的情況下，以前所未有的速度擴張核武，將會對全球防止核武擴散的國際秩序帶來負面示範，進一步對全球安全構成威脅。