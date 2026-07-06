日本擬導入無人干擾器 盼癱瘓對手雷達與通訊

日媒引述消息人士披露，日本防衛省正在評估導入無人「防區內干擾器」（Stand-in Jammer）到自衛隊。這種裝置進入對手飛彈等武器射程內時，能用電磁波癱瘓對方雷達與通訊。

「讀賣新聞」今天引述數名日本政府相關人士披露這則消息，並指出日本有意藉此在敵方潛艦等意圖侵略之際，保有展開電子戰的能力，以加強嚇阻力。

日本防衛裝備廳2024年度已開始研發能搭載在無人機上的電波干擾裝置，計劃於2028年度起完成研發。

此外，日本航空自衛隊上月已在岐阜縣的岐阜基地，部署一架能在對手射程外展開電子戰的「距外電子戰機」，這種戰機能搭載於運輸機C-2的長程干擾電波裝置上，預計2027年度開始運作。而日本政府將來計劃搭配使用這種高功能電子戰機與「防區內干擾器」，以提升運作效果。

「防區內干擾器」是把干擾電波的裝置安裝在無人機上，並靠近對手，癱瘓對方的防空網與資訊網，以支援日本方面的飛機與艦艇等。而相對便宜的無人機，優點是能大量部署與減少人員折損。

此外，日本研擬採用的無人「防區內干擾器」，很有可能從飛機上起飛，其他方案也包含從陸地發射裝置或海上自衛隊的護衛艦起飛。

包含俄烏戰爭在內，近幾年的軍事作戰已經普遍出現干擾與癱瘓敵方雷達或通訊等電子戰。日本考量這種情況，研判提升電子戰能力是「非對稱作戰」相當有效的方式，並認為準備因應善用無人機的作戰，是當務之急。

日本政府計劃在今年修訂安全保障相關3文件，預計將明確記載自衛隊將採用無人「防區內干擾器」的內容。