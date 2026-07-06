烏克蘭中程無人機鎖定俄軍補給線 重塑戰場樣態

透過無人機傳回的熱顯影像，烏克蘭飛行員在灰白朦朧的畫面中，緊盯著維繫俄軍補給的道路，手中操控中程無人機四處尋找目標，而這支無人機機隊正在重塑戰場樣態。

美聯社報導，在烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）一處位於地下室的指揮所內，飛官們正靜靜等待著敵方動靜。一旦有車輛出現，他們就會輕推控制器，讓遠在數百公里之外的無人機俯衝向俄軍占領區，摧毀俄軍後方的補給。

負責操控中程無人機的K-2旅指揮官卡特（Kat）說：「我們的任務是切斷後勤，只要切斷他們的補給線，前線步兵就沒有食物、沒有彈藥、沒有夜視設備、沒有電池，什麼都沒有。這就是我們從各個層面消耗他們的方式。」

烏克蘭多名指揮官表示，藉由反覆打擊運送燃料、彈藥和增援部隊的公路，他們已成功讓俄軍後勤變得更慢、代價更高、充滿更多變數，這有助於遏制俄軍攻勢，並讓烏克蘭得以在遭吞併的克里米亞（Crimea）發動反攻和打擊，以孤立克里米亞半島與俄羅斯本土的聯繫。

直到不久前，俄軍後方補給區域仍超出烏克蘭的打擊範圍，前線無人機射程不足，而長程無人機則留給數百公里外的戰略目標。在兩者之間形成一條長達25至200公里的走廊，俄軍部隊和補給物資在這塊區域內幾乎可以自由移動。

如今，配備星鏈（Starlink）衛星通訊的固定翼中程無人機已開始填補這個缺口，將俄軍的後勤後方化為活躍的戰場。

美國海軍分析中心（Center for Naval Analyses）研究員班德特（Samuel Bendett）說：「他們正在確保俄軍在後勤補給線上持續承受壓力，讓俄軍無法為前線某些部分提供補給，從而讓整體局勢更加可控。」

班德特說，在俄羅斯研擬反制措施的同時，烏克蘭必須維持這種壓力。他預計莫斯科最終會適應這套戰術，但他也指出，俄羅斯更龐大的軍事規模也讓他們在這段期間能夠承受更大的損失。

他說：「問題在於，烏克蘭能否在未來幾週、幾個月內，持續維持施壓狀態。」