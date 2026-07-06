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土耳其左派團體舉行反北約示威 上百人被拘

中央社／ 安卡拉5日綜合外電報導
北大西洋公約組織（NATO）峰會即將在土耳其登場。 路透
北大西洋公約組織（NATO）峰會即將在土耳其登場。 路透

土耳其共產黨發布聲明表示，有關單位今天扣留100多名參加他們所發動反北約示威的抗議者。北大西洋公約組織（NATO）峰會即將在土耳其登場。

路透社報導，土耳其將於7月7、8日在首都安卡拉舉辦北約峰會，32個成員國的領袖與北約夥伴國的官員都將出席。當局趕在峰會前加強安卡拉各處的維安措施，並禁止示威活動、在市區大規模設置路障和封閉道路。

土耳其共產黨（TKP）在聲明中表示，他們在安卡拉市中心的柯澤賴廣場（Kizilay Square）組織抗議遊行，但有包括幹部在內的100多名黨員遭扣留。

影片畫面顯示，示威者揮舞旗幟、高喊「殺人兇手北約滾出我國」、「北約，此路不通」等口號，而介入的鎮暴警察用催淚瓦斯驅離人群。

除安卡拉市中心，土耳其共產黨另也在伊斯坦堡組織示威，有數百人從塔克辛廣場（Taksim Square）遊行至多爾瑪巴赫切（Dolmabahce）。此外，在伊斯坦堡的卡迪科伊（Kadikoy），也有兩場由左派團體所組織的示威。儘管伊斯坦堡的警方佈下重兵，但抗議活動期間並未發生衝突。

土耳其共產黨秘書長歐庫揚（Kemal Okuyan）在伊斯坦堡說：「今天，我們在土耳其多個地方集結以抗議北約。我們說過，不會把安卡拉交給扈從北約者，也不允許安卡拉保持沉默。如今，我們兌現了這個承諾。」

北約 土耳其

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