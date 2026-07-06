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哈米尼喪禮德黑蘭登場 百萬人潮湧現當局嚴防踩踏

中央社／ 德黑蘭6日綜合外電報導
伊朗首都德黑蘭的大莫薩拉清真寺園區，空拍圖可見為數眾多的伊朗人五日聚集參加前最高領袖哈米尼的國葬儀式活動。 美聯社
伊朗首都德黑蘭的大莫薩拉清真寺園區，空拍圖可見為數眾多的伊朗人五日聚集參加前最高領袖哈米尼的國葬儀式活動。 美聯社

伊朗官方電視台報導，已故最高領袖哈米尼的喪禮遊行今天在德黑蘭展開。當局正嚴陣以待，預計湧入的百萬人潮規模，恐將直逼近40年前，前最高領袖何梅尼過世時的浩大場面。

法新社報導，這場喪禮儀式為伊朗提供了一個在與美國及以色列開戰後展示韌性的機會，而外界注意力仍集中在哈米尼（Ali Khamenei）的繼任者、他的兒子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）身上，他自掌權以來尚未公開露面。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，哈米尼的遺體在德黑蘭大莫薩拉清真寺（Grand Mosalla）停靈兩天後，在大批哀悼群眾陪同下，開始在首都市中心巡行；哈米尼是在2月28日中東戰爭爆發首日喪生。

據國營媒體報導，哀悼者聚集在德黑蘭東部廣場，並吊起美國總統川普的模擬人偶。

當局希望能避免重演1989年哈米尼前任領袖、前最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）喪禮時的混亂局面，據國營伊朗通訊社（IRNA）報導，當時估計吸引1000萬人參加。

昨天已有數千人湧入大莫薩拉清真寺，向哈米尼及他的4名家人致哀，他們全都在2月28日以色列根據美國情報發動的空襲行動中喪生。

現場設置了巨大的混凝土牆，將公眾與靈柩隔開，以防發生踩踏事件。

目前尚不清楚遊行期間的現場管制規模，以及民眾能接近隊伍到什麼程度，但當局謹記1989年時，由於哀悼者衝撞運送何梅尼的車輛，導致何梅尼的裹屍布被撕裂、遺體摔落地面，最終被迫改用直升機運送進行安葬。

除了安葬統治這個伊斯蘭共和國超過35年的哈米尼外，這場喪禮也是伊朗當局在與以色列及美國開戰後，展現國家韌性的機會。

哈米尼 德黑蘭 以色列 伊朗

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