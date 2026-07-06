快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

聽新聞
0:00 / 0:00

中國試射飛彈 澳洲：並非報復澳斐協議但破壞和平

中央社／ 雪梨6日專電
7月6日12時01分，解放軍海軍1艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。初步判斷，可能是「巨浪-3」型潛射洲際彈道飛彈。圖為2025年九三大閱兵時，解放軍展示的「巨浪-3」。 中新社
7月6日12時01分，解放軍海軍1艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。初步判斷，可能是「巨浪-3」型潛射洲際彈道飛彈。圖為2025年九三大閱兵時，解放軍展示的「巨浪-3」。 中新社

澳洲第九頻道（Nine）網站今天報導，澳洲國防部長兼代理總理馬勒斯（Richard Marles）說，他認為中國於太平洋試射飛彈並非報復澳洲與斐濟簽訂「海洋和平聯盟」協議。但澳洲政府也批評，中國此舉對太平洋地區構成不穩定因素。

據中國官媒央視新聞報導，今天中午12時1分，中共解放軍海軍1艘戰略核潛艦向「太平洋相關公海海域」，成功發射1枚「攜載訓練模擬彈頭」的戰略飛彈，並「準確落入預定海域」。中方宣稱，此舉「已事先向有關國家作了通報」。

澳洲第九頻道報導指出，澳洲政府接獲有關中國即將試射飛彈通知的時間，是在澳洲東岸標準時間今天中午12時30分（台北時間上午10時30分），也就是澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）簽署「海洋和平聯盟」（Oceanof Peace Alliance）協議後2個多小時。

中國將試射飛彈的消息傳出時，剛好是澳斐協議簽訂後不久，引起澳洲媒體關注。不過，馬勒斯指出，中國於太平洋地區試射飛彈並非為了報復澳洲與斐濟簽訂協議。

馬勒斯說：「我們（澳洲）今天接到中國的通知，得知他們要試射。」

馬勒斯雖然相信中國並非出於報復，但他對中國的舉動提出批評。他說：「這是一次遠程飛彈試射；我們（澳洲）對任何破壞太平洋地區穩定、和平與安全的行動都深表關切。」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，中國試射飛彈的舉動，對太平洋地區構成不穩定因素，更凸顯該地區各國必須攜手合作。

黃英賢說：「澳洲政府態度明確，這次試射是在中國迅速擴充軍備之下進行的行為，中國並未按照該地區（太平洋地區）各國所期望地保持透明度和澄清其意圖。」

黃英賢又說：「太平洋島嶼論壇領導人已明確表示，他們希望太平洋成為和平的海洋。」黃英賢批評，中國這次「正是與此目標相反」。

報導提到，「和平海洋聯盟」是一個新成立的共同防禦聯盟，其中包括澳、斐兩國互相承諾，一旦遭遇武裝攻擊，兩國將互相援助；針對太平洋地區面臨的威脅，兩國也會磋商。

報導又提到，拉布卡是「和平海洋聯盟」的倡議者，他今天稍早表示，相信中國不會反對這項協議，並且認為北京會對此表示歡迎。他說：「它不會威脅斐濟與中國的關係，也不會威脅澳洲與中國的關係；而且正如我們過去明確表示，你們的敵人未必是我的敵人。」

澳洲 斐濟 國防部長

延伸閱讀

七七事變89周年前 共軍突試射潛射戰略飛彈

軍事威懾 大陸核潛艇向公海發射戰略飛彈

我設澳洲伯斯辦事處遭打壓？外交部：不容大陸置喙

紐時：北京對台灣開闢新戰線 專家警告「巨蟒勒台」進入太平洋

相關新聞

中共解放軍朝太平洋試射潛射戰略飛彈！日本表達嚴重關切

共同社報導，中國軍方6日突然朝太平洋公海發射一枚戰略飛彈，日本政府5日提前接獲通知，已向中方表達嚴重關切。

紐約藏人洛嘎讓贊自焚！追求自由的「捨身」，與中國《民族團結法》壓迫問題

在中國於7月1日正式推行《民族團結法》後，美國紐約在7月2日發生一起藏人自焚的捨身抗爭。52歲的藏人洛嘎讓贊手持一面象徵圖博獨立的雪山獅子旗，在紐約的聯合國總部前引火自焚、拋灑寫有「China Out of Tibet」的傳單，最後不幸身亡。洛嘎讓贊在自焚前留下遺言，表達捍衛藏人自由、爭取圖博獨立的願望，認為中國《民族團結法》將會讓中國長年來壓迫少數民族的政策更加嚴厲。自焚事件引起國際的關注，這也是繼2009年到2012年藏人接連採取自焚的非常手段抗爭以來，罕見發生於美國境內的案例。為何洛嘎讓贊會採取這樣的「捨身」行動？背後涉及的佛教觀念為何？而中國推行《民族團結法》，又有哪些問題？

反移民驅逐潮！南非排外暴力蔓延，無證移民成代罪羔羊？

南非反移民示威活動越演越烈，反移民團體「March and March」在今年5月中旬設下期限，要求南非境內的無證移民必須在6月30日前離開南非。而就在最後通牒當日，南非發生近期規模最大的全國性反移民示威，甚至在路上任意盤查無證移民、演變成肢體衝突。根據南非警方說法，其中有幾場示威活動激化，導致有2153人被捕、其中223人涉及犯罪行為。此外，迦納政府則表示，有一名迦納公民在示威活動中遭到殺害，目前已向南非提出抗議，便成了反移民示威的延伸案件。南非的反移民浪潮從何而來？又如何演變成如今的暴力與恐懼？

哈米尼喪禮德黑蘭登場 百萬人潮湧現當局嚴防踩踏

伊朗官方電視台報導，已故最高領袖哈米尼的喪禮遊行今天在德黑蘭展開。當局正嚴陣以待，預計湧入的百萬人潮規模，恐將直逼近40...

中國試射飛彈 澳洲：並非報復澳斐協議但破壞和平

澳洲第九頻道（Nine）網站今天報導，澳洲國防部長兼代理總理馬勒斯（Richard Marles）說，他認為中國於太平洋...

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

紐約時報報導，中共解放軍海軍6日從一艘核潛艦向太平洋發射一枚戰略飛彈，引發日本、澳洲與紐西蘭等多國表達關切。此舉正值澳洲與多個太平洋島國簽署防務協議之際，也是中方自2024年後首次在太平洋試射飛彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。