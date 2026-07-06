中國試射飛彈 澳洲：並非報復澳斐協議但破壞和平

澳洲第九頻道（Nine）網站今天報導，澳洲國防部長兼代理總理馬勒斯（Richard Marles）說，他認為中國於太平洋試射飛彈並非報復澳洲與斐濟簽訂「海洋和平聯盟」協議。但澳洲政府也批評，中國此舉對太平洋地區構成不穩定因素。

據中國官媒央視新聞報導，今天中午12時1分，中共解放軍海軍1艘戰略核潛艦向「太平洋相關公海海域」，成功發射1枚「攜載訓練模擬彈頭」的戰略飛彈，並「準確落入預定海域」。中方宣稱，此舉「已事先向有關國家作了通報」。

澳洲第九頻道報導指出，澳洲政府接獲有關中國即將試射飛彈通知的時間，是在澳洲東岸標準時間今天中午12時30分（台北時間上午10時30分），也就是澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）簽署「海洋和平聯盟」（Oceanof Peace Alliance）協議後2個多小時。

中國將試射飛彈的消息傳出時，剛好是澳斐協議簽訂後不久，引起澳洲媒體關注。不過，馬勒斯指出，中國於太平洋地區試射飛彈並非為了報復澳洲與斐濟簽訂協議。

馬勒斯說：「我們（澳洲）今天接到中國的通知，得知他們要試射。」

馬勒斯雖然相信中國並非出於報復，但他對中國的舉動提出批評。他說：「這是一次遠程飛彈試射；我們（澳洲）對任何破壞太平洋地區穩定、和平與安全的行動都深表關切。」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，中國試射飛彈的舉動，對太平洋地區構成不穩定因素，更凸顯該地區各國必須攜手合作。

黃英賢說：「澳洲政府態度明確，這次試射是在中國迅速擴充軍備之下進行的行為，中國並未按照該地區（太平洋地區）各國所期望地保持透明度和澄清其意圖。」

黃英賢又說：「太平洋島嶼論壇領導人已明確表示，他們希望太平洋成為和平的海洋。」黃英賢批評，中國這次「正是與此目標相反」。

報導提到，「和平海洋聯盟」是一個新成立的共同防禦聯盟，其中包括澳、斐兩國互相承諾，一旦遭遇武裝攻擊，兩國將互相援助；針對太平洋地區面臨的威脅，兩國也會磋商。

報導又提到，拉布卡是「和平海洋聯盟」的倡議者，他今天稍早表示，相信中國不會反對這項協議，並且認為北京會對此表示歡迎。他說：「它不會威脅斐濟與中國的關係，也不會威脅澳洲與中國的關係；而且正如我們過去明確表示，你們的敵人未必是我的敵人。」