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以色列內閣公然違抗最高法院裁決 恐引發憲政危機

中央社／ 耶路撒冷5日綜合外電報導

以色列內閣成員今天投票決議，拒絕最高法院對廣播監管機構的一項裁決，這是總理尼坦雅胡執政以來，政府首次採取強硬手段，公然反抗最高法院的裁決，恐引發憲政危機。

2022年大選後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府曾試圖削弱最高法院權力，招致國際批評，並引發國內大規模抗議。尼坦雅胡推動的這項司法變革，於2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列後便擱置。

依據以色列法律，監管電視與廣播的「第二管理局」（Second Authority）委員會人數須達2/3門檻，才能做出決策。

近期由於多名成員相繼辭職，導致人數低於法定門檻。

政府方面主張，委員會已不足法定人數，因此已無權批准任命或執行事務。

不過，最高法院於6月17日裁定，委員會仍應繼續運作。

通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）與司法部長萊文（Yariv Levin）發表聲明說，內閣今天一致通過決議，拒絕最高法院的裁決。

內閣此舉立即遭到在野陣營譴責。反對派已準備在下屆大選中，挑戰尼坦雅胡的執政聯盟。

以色列在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）聲明表示：「這是以色列史上最嚴重的憲政危機，摧毀國家民主根基。」

以色列 最高法院 哈瑪斯

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