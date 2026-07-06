以色列內閣公然違抗最高法院裁決 恐引發憲政危機

在中國於7月1日正式推行《民族團結法》後，美國紐約在7月2日發生一起藏人自焚的捨身抗爭。52歲的藏人洛嘎讓贊手持一面象徵圖博獨立的雪山獅子旗，在紐約的聯合國總部前引火自焚、拋灑寫有「China Out of Tibet」的傳單，最後不幸身亡。洛嘎讓贊在自焚前留下遺言，表達捍衛藏人自由、爭取圖博獨立的願望，認為中國《民族團結法》將會讓中國長年來壓迫少數民族的政策更加嚴厲。自焚事件引起國際的關注，這也是繼2009年到2012年藏人接連採取自焚的非常手段抗爭以來，罕見發生於美國境內的案例。為何洛嘎讓贊會採取這樣的「捨身」行動？背後涉及的佛教觀念為何？而中國推行《民族團結法》，又有哪些問題？

2026-07-06 14:56