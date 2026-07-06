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號召群眾上街 哥倫比亞總統裴卓20日發表告別演說

中央社／ 波哥大5日綜合外電報導
哥倫比亞總統裴卓。圖／法新社
哥倫比亞總統裴卓。圖／法新社

即將卸任的哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天表示，他計劃於7月20日舉行公開告別活動，並呼籲民眾發起大規模示威，持續推動社會改革。

法新社報導，裴卓在社群平台X發文表示：「我邀請各位在7月20日參與這場民眾運動，並在遊行結束後，聆聽我作為哥倫比亞國家元首的告別演說。」

此一罕見舉措適逢政權交接前夕，即將接任總統的極右派艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella），獲得美國總統川普背書。在上個月選舉中，以微幅差距險勝裴卓的政治接班人塞培德（Ivan Cepeda）。

裴卓表示：「我們不會在8月6日或7日舉行，因為那是悲劇性的日子。我們將於7月20日在哥倫比亞各地公共廣場舉行活動。」

裴卓也呼籲在同一天進行「全面動員，為獨立與持續推動社會改革發聲」。當天恰逢國定假日及新一屆國會宣誓就職，左派在國會中仍擁有最大席次。

哥倫比亞 裴卓 川普

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