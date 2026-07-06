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中共解放軍朝太平洋試射潛射戰略飛彈！日本表達嚴重關切
共同社報導，中國軍方6日突然朝太平洋公海發射一枚戰略飛彈，日本政府5日提前接獲通知，已向中方表達嚴重關切。
中國央視指出，6日中午12時01分，中共解放軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，準確落入預定海域。
中方稱這次試射屬年度例行軍事訓練，已提前通知相關國家，並強調行動符合國際法與國際慣例，不以任何特定國家或目標為對象。
共同社指，日本政府接獲中國將發射彈道飛彈的通知後，已就中國軍事活動日益活躍表達嚴重關切，並要求中方重新考量，避免彈道飛彈發射訓練飛越日本上空等情況，威脅日本安全。
日本政府表示，中國當局5日已通知日本海上保安廳，將因太空垃圾墜落畫設相關區域；其中部分區域包含日本專屬經濟海域（EEZ）。
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