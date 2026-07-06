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日本防衛省擬設新局級單位 專責國際防衛合作事務

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本政府與執政黨已開始進行協調，計畫在防衛省增設新的「局」級單位。目前最有可能的方案是，增設一個專責與他國進行防衛合作及交流國際合作事務的單位。

「讀賣新聞」今天報導，隨著安全保障環境日益嚴峻，日本政府期望透過新設局級單位，強化與同盟國及其他志同道合國家的合作體制，進一步提升防衛實力。

根據多位政府與執政黨相關人士透露，政府將把這項政策方向納入本月即將通過的「經濟財政營運與改革基本方針」。最快將於明年定期國會上提出「防衛省設置法」修正案，目標是在下個年度內完成增設。

若順利實現，這將是防衛省自2007年設立「地方協力局」以來，睽違多年再次增設新局。

目前，國際合作相關業務是由「防衛政策局」所管轄。然而，該局同時集中了自衛隊部署運作、情報收集與分析等多項廣泛且繁重的業務。政府希望將國際合作業務獨立出來，以減輕該局負擔。

根據日本「國家行政組織法」規定，中央部會的局級單位總數上限為「97個以內」。由於目前包含其他部會在內共有94個局，因此防衛省內部也有聲音表示，希望能將剩餘的3個名額全數分給防衛省，用滿法定上限。

其他討論中的方案，還包括增設專責單位，應對重要性與日俱增的網路安全領域、自衛隊的補給與運輸，以及防衛設施建設等事務。

報導指出，研議增設新局的原因在於，隨著安保環境變化導致業務量激增，過去的人事配置與組織架構長期未調整，現行體制已逐漸難以負荷。

在中國、北韓及俄羅斯的軍事威脅日益加劇之際，為了維持日本的戰略嚇阻力，強化與東南亞及歐洲各國的合作已成當務之急。

自民黨安全保障調查會於6月向首相高市早苗遞交的政策建議中便指出，「防衛省必須面對的政策課題有增無減，目前的體制顯然嚴重不足」，因此強烈要求增設新的局級單位。

日本 防衛省 國會

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