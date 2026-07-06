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歐盟EES出入境大塞車 今夏可暫停生物辨識登記

中央社／ 布魯塞爾5日綜合外電報導

歐盟國家採用EES新系統進行出入境檢查，不意造成機場檢查大塞車，導致有的旅客錯過班機，全球300多家航空公司聯名致函歐盟，要求在暑假旺季前改善。

歐盟移民事務主管布倫納（Magnus Brunner）今天在一封法新社所見回函中表示，將加強協助各國解決新邊境系統所引發的問題。

新上路的「入境/出境系統」（Entry/Exit System,EES）取代傳統人工蓋章方式，改為生物辨識來記錄旅客個人資料，可更有效追蹤旅客逾期滯留及被拒絕入境情況。

這套系統目前已由歐盟大部分國家，以及瑞士、挪威冰島等申根區國家所採用。

國際航空運輸協會（IATA）旗下逾360家航空公司於7月1日聯名致函歐盟指出，新系統初上路，導致機場排隊等候檢查時間長達5小時。

業界信中要求歐盟「立即介入，以免情況在暑假旺季繼續惡化」，也呼籲有關國家能夠在旅客流量大時，全面暫停新系統檢查。

布倫納3日回信指出，歐盟執行委員會「現在正加強協助那些仍面臨問題的會員國」。

布倫納表示，考量系統新上路過渡，今夏至9月初或可採彈性措施，例如暫停生物辨識資料的登記。

他指出，造成延誤也可能因為不同國家有不同情況，有的是機場人力不足，有的是設施不夠完善等，這些因素都與EES系統無關。

根據布倫納，2025年10月起已有1億1000萬人次經此新系統進出歐盟，有逾4萬4000人遭拒入境，多數原因是缺乏合格旅行證件或簽證。

一名歐盟官員表示，在全歐約1500個邊境口岸中，絕大多數並未出現系統上問題。

歐盟 挪威 冰島

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