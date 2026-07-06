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俄軍無人機與飛彈襲基輔 至少8死數十傷

中央社／ 基輔6日綜合外電報導

烏克蘭當局表示，俄羅斯今天向首都基輔（Kyiv）地區發射無人機和彈道飛彈，造成至少8人死亡、數十人受傷。這起攻擊事件發生在北大西洋公約組織（NATO）峰會召開前夕。

這是不到1週內針對基輔及其周邊地區的第2次攻擊。美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將在7日於土耳其首都安卡拉（Ankara）揭幕的峰會期間討論如何終結俄烏戰爭。

之後，川普計劃與俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）通話，希望重啟陷入僵局的和平進程。

法新社1名駐基輔記者在今天清晨的飛彈空襲警報期間聽到超過10次爆炸巨響。大約30分鐘後，記者看到天空中出現數道閃光，隨後又響起一連串爆炸聲。

基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，攻擊引發4起民宅火災。

當局表示，基輔有7人死亡，首都西北部的布查區（Bucha）有1人喪生，基輔及周邊地區至少有34人受傷。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，救援人員正從被砲火摧毀的建築物瓦礫堆中救出居民。

特卡欽科說，死者包括從波迪爾區（Podil）1棟嚴重受損住宅大樓挖出的2具遺體；全市共有24人受傷。

烏克蘭鄰國兼北約成員國波蘭的戰機也短暫緊急升空，以作為預防性措施。

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