自民黨小金庫案 日本前參議員不服一審判決上訴

日本前參議員大野泰正涉嫌未依法刊載從自民黨前最大派系收受的5154萬日圓而被起訴，一審被認定部分有罪，不過大野泰正方面不服判決，今天已上訴到東京高等法院。

日本執政黨自民黨先前發生不實申報政治獻金事件（俗稱小金庫事件），12名相關人士被東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）立案調查，其中包含4名曾任國會議員的人。

一連串相關醜聞也導致自民黨內除了「志公會」（麻生派）之外的5個派系解散。而大野泰正的案件，是一連串相關事件之中，涉嫌短報金額最大的一起。

日本TBS電視台報導，大野泰正與其前秘書岩田佳子，涉嫌於2018年到2022年期間未如實在政治獻金收支報告書刊載由「清和政策研究會」（舊安倍派）回流超過其募款配額的政治獻金募款餐會收入，總計5154萬日圓，涉嫌違反「政治資金規正法」（類似政治獻金法）。

儘管大野泰正在案件審理期間主張無罪，並表示「先前完全不知道不實記載」，不過東京地方法院認定，關於上述5年之中，2022年的約1100萬日圓份，「被告意識到必須刊載在收支報告書，但是仍討論不記載這些資金的具體方案」，並於6月23日處以60萬日圓（約新台幣12萬元）罰金。

而大野泰正的前秘書岩田佳子，也被依違反「政治資金規正法」問罪，並在上月23日與大野泰正同時被東京地院認定有罪，被判20萬日圓。

而東京地院上月的判決也是一連串小金庫案件之中，首度有前國會議員在公開的法庭之中，正式被法院宣判。

大野泰正與岩田佳子方面不服一審判決，今天已經向東京高院提出上訴。