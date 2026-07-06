美戰略重心轉移 歐洲承擔更多北約防務責任

美國總統川普政府持續要求歐洲承擔更多防務責任，並逐步縮減美國在歐洲安全事務的角色，使北約（NATO）盟國加快提升軍備，為歐洲安全架構帶來重大轉變。

法新社報導，北大西洋公約組織32個成員國領袖本週將齊聚土耳其首都安卡拉（Ankara）舉行年度峰會，其中一項核心議題，就是歐洲如何逐步降低對美國軍事力量的依賴。

●美國逐步淡出

川普多次質疑北約「第5條」共同防衛條款，削弱外界對美國履行盟邦義務的信心。

自川普重返白宮後，美國政府已明確表示，希望歐洲在自身防衛上扮演主導角色，以便讓美國能將戰略重心轉移至全球其他地區。

美國今年5月一度宣布將自德國撤出5000名美軍，並延後對波蘭的部署計畫，震撼北約；不過，相關決定隨後出現急轉彎。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近期宣布對駐歐美軍部署進行為期6個月的審查，並將大幅縮減承諾提供北約的軍事資源。

赫格塞斯說：「我們正加倍努力，讓北約回歸其原本應有的樣貌，也就是一個由歐洲主導自身防務的平衡聯盟。」

●歐洲加速推動防衛自主

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐洲各國已著手提高國防預算，在川普施壓下，這股趨勢正進一步加速。

北約領袖去年在峰會中達成共識，計劃在2035年前將國防相關支出提高至國內生產毛額（GDP）的5%。

儘管美國目前仍是北約最大軍費支出國，但歐洲與加拿大希望能在未來幾年內，達到與華府相當的預算規模。

歐洲最大經濟體德國帶頭提高國防開支的同時，鄰近俄羅斯國家的軍費支出也已接近北約設定的目標。

如今，北約內部普遍認為，美國逐步縮減對歐洲軍事投入已無可避免，即使川普卸任後，這項趨勢也不會改變。

儘管歐洲能填補美國留下的部分缺口，但像是長程飛彈等關鍵軍事資產，仍需時間才能完全取代。

●截至目前有何改變？

儘管爭議不斷，目前美軍在歐洲的實質部署尚未出現劇烈改變。

美國目前仍有約8萬名官兵駐紮歐洲，華府內部也有不少支持北約的人士主張維持駐軍。

此外，美國的核保護傘依舊是歐洲安全最終保障。

儘管北約已將多個聯合部隊司令部交由歐洲將領指揮，但最高軍事指揮權及空軍、陸軍、海軍的控制權仍掌握在美國手中。

一名外交官指出：「北約正在逐步轉型。再過幾年，歐洲的重要性將大幅提升。」

●北約會走向終結嗎？

截至目前，北約內部尚無人公開主張歐洲應完全單獨承擔防務，或以其他機制取代北約。

外交人士表示，在安卡拉峰會上，各國領袖預計呼籲在「更強大的北約架構下，打造更強大的歐洲」，目標仍是儘可能讓美國繼續參與歐洲防務。