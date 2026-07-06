快訊

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！ 外媒估「北轉朝台灣逼近」

Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則一看就懂

聽新聞
0:00 / 0:00

美戰略重心轉移 歐洲承擔更多北約防務責任

中央社／ 布魯塞爾5日綜合外電報導

美國總統川普政府持續要求歐洲承擔更多防務責任，並逐步縮減美國在歐洲安全事務的角色，使北約（NATO）盟國加快提升軍備，為歐洲安全架構帶來重大轉變。

法新社報導，北大西洋公約組織32個成員國領袖本週將齊聚土耳其首都安卡拉（Ankara）舉行年度峰會，其中一項核心議題，就是歐洲如何逐步降低對美國軍事力量的依賴。

●美國逐步淡出

川普多次質疑北約「第5條」共同防衛條款，削弱外界對美國履行盟邦義務的信心。

自川普重返白宮後，美國政府已明確表示，希望歐洲在自身防衛上扮演主導角色，以便讓美國能將戰略重心轉移至全球其他地區。

美國今年5月一度宣布將自德國撤出5000名美軍，並延後對波蘭的部署計畫，震撼北約；不過，相關決定隨後出現急轉彎。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近期宣布對駐歐美軍部署進行為期6個月的審查，並將大幅縮減承諾提供北約的軍事資源。

赫格塞斯說：「我們正加倍努力，讓北約回歸其原本應有的樣貌，也就是一個由歐洲主導自身防務的平衡聯盟。」

●歐洲加速推動防衛自主

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐洲各國已著手提高國防預算，在川普施壓下，這股趨勢正進一步加速。

北約領袖去年在峰會中達成共識，計劃在2035年前將國防相關支出提高至國內生產毛額（GDP）的5%。

儘管美國目前仍是北約最大軍費支出國，但歐洲與加拿大希望能在未來幾年內，達到與華府相當的預算規模。

歐洲最大經濟體德國帶頭提高國防開支的同時，鄰近俄羅斯國家的軍費支出也已接近北約設定的目標。

如今，北約內部普遍認為，美國逐步縮減對歐洲軍事投入已無可避免，即使川普卸任後，這項趨勢也不會改變。

儘管歐洲能填補美國留下的部分缺口，但像是長程飛彈等關鍵軍事資產，仍需時間才能完全取代。

●截至目前有何改變？

儘管爭議不斷，目前美軍在歐洲的實質部署尚未出現劇烈改變。

美國目前仍有約8萬名官兵駐紮歐洲，華府內部也有不少支持北約的人士主張維持駐軍。

此外，美國的核保護傘依舊是歐洲安全最終保障。

儘管北約已將多個聯合部隊司令部交由歐洲將領指揮，但最高軍事指揮權及空軍、陸軍、海軍的控制權仍掌握在美國手中。

一名外交官指出：「北約正在逐步轉型。再過幾年，歐洲的重要性將大幅提升。」

●北約會走向終結嗎？

截至目前，北約內部尚無人公開主張歐洲應完全單獨承擔防務，或以其他機制取代北約。

外交人士表示，在安卡拉峰會上，各國領袖預計呼籲在「更強大的北約架構下，打造更強大的歐洲」，目標仍是儘可能讓美國繼續參與歐洲防務。

北約 歐洲 土耳其

延伸閱讀

美官員：川普北約峰會期間將會晤烏克蘭、敘利亞領導人

雙普熱線 北約峰會前夕商討俄烏局勢

川普突發AI照喊「需要人身保護令」！原因曝光

趙建民／東亞風雲再起 台灣戰略迷惘

相關新聞

中共解放軍朝太平洋試射潛射戰略飛彈！日本表達嚴重關切

共同社報導，中國軍方6日突然朝太平洋公海發射一枚戰略飛彈，日本政府5日提前接獲通知，已向中方表達嚴重關切。

反移民驅逐潮！南非排外暴力蔓延，無證移民成代罪羔羊？

南非反移民示威活動越演越烈，反移民團體「March and March」在今年5月中旬設下期限，要求南非境內的無證移民必須在6月30日前離開南非。而就在最後通牒當日，南非發生近期規模最大的全國性反移民示威，甚至在路上任意盤查無證移民、演變成肢體衝突。根據南非警方說法，其中有幾場示威活動激化，導致有2153人被捕、其中223人涉及犯罪行為。此外，迦納政府則表示，有一名迦納公民在示威活動中遭到殺害，目前已向南非提出抗議，便成了反移民示威的延伸案件。南非的反移民浪潮從何而來？又如何演變成如今的暴力與恐懼？

川普突發AI照喊「需要人身保護令」！原因曝光

北約領袖峰會登場前夕，美國總統川普在自家社群po出一張AI圖，暗示義大利總理梅洛尼是跟蹤狂，他需要聲請人身保護令，重新挑起戰火。

美伊戰助攻！陸電動車出口亞非暴增 仍有1座大山待跨越

美國和伊朗開戰期間油價一度飆漲，亞洲和非洲國家受到最大衝擊，促使當地民眾轉向購買電動車，為中國大陸電動車廠在開發中國家開啟新市場。然而，這些國家的充電基礎設施建設，卻趕不上電動車進口熱潮。 美伊戰爭導致荷莫茲海峽一度封鎖，能源運輸受阻，亞洲和非洲開發中國家受到最大影響，不只燃油價格飆漲，有時候有錢還買不到油，這場衝擊加速早在開發中國家蔓延的電動車浪潮。

菲律賓兩大政治世家撕破臉！杜特蒂長女策畫暗殺總統 參院彈劾案開審

路透報導，菲律賓參議院6日開始審理副總統薩拉．杜特蒂彈劾案，這場政治攻防不僅可能決定她的政治生涯，也將牽動2028年總統大選，更讓杜特蒂家族與馬可仕家族這兩大政治勢力的裂痕進一步擴大。

尼坦雅胡：黎南基督村要求併入以色列 遭嚴正否認

以色列總理尼坦雅胡今天表示，黎巴嫩南部一些基督教村莊曾要求併入以色列，以免遭到激進團體真主黨武裝分子的攻擊，此言立刻遭到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。