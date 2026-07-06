川普突發AI照喊「需要人身保護令」！原因曝光

北約領袖峰會登場前夕，美國總統川普在自家社群po出一張AI圖，暗示義大利總理梅洛尼是跟蹤狂，他需要聲請人身保護令，重新挑起戰火。

北約峰會預計7日至8日將在土耳其首都安卡拉舉行，川普定於7日抵達。

川普5日在真實社群分享一張AI生成圖片，是梅洛尼看似含情脈脈、崇拜地仰望川普，搭配斗大配文寫著：「需要保護令。」

川普與梅洛尼過去被視為川普與一眾歐洲領袖中最穩固的關係，去年更曾在一場演說中盛讚梅洛尼是「美麗的年輕女性」，還說這樣的評論恐怕造成政治自殺，但他願意冒險這麼說。

不過，最近川普6月在七大工業國集團（G7）峰會時稱梅洛尼乞求合照，還說「她求我跟她合照，她太想跟我合照了。我本來不會答應的，但我可憐她」。

事後媒體向梅洛尼求證，她表示深感震驚，並駁斥川普的說法是「捏造」，強調「不論是我個人還是義大利這個國家，都絕不向人乞求」。

風波持續延燒，義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）也在X上批評川普的言論「惡劣且具侮辱性」，並宣布取消當時原訂的訪美行程。

川普貼文https://truthsocial.com/@realDonaldTrump