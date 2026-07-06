澳洲斐濟締結防務同盟 攜手維護南太平洋安全

澳洲今天與斐濟簽署新的國防同盟協議，進一步深化雙邊安全合作，並在中國持續擴大南太平洋影響力之際，加強區域戰略布局。

法新社報導，雙方簽署「海洋和平聯盟」（Oceanof Peace Alliance）協議，使斐濟成為澳洲少數締結正式防務條約的盟國之一，並承諾雙方將履行「共同防衛」義務。

中國2022年與太平洋島國索羅門群島簽署一項內容保密的安全協議，在南太平洋地區引發震撼，也加深外界憂心北京未來可能在當地建立永久軍事據點。

澳洲近年大幅加強外交布局，陸續與巴布亞紐幾內亞、萬那杜及吐瓦魯等國家簽署新的合作協議，作為回應。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在訪問斐濟首都蘇瓦（Suva）期間，與斐濟總理拉布卡（SitiveniRabuka）共同簽署這項同盟協議。

澳洲外交部表示：「這項同盟協議將進一步鞏固澳洲與斐濟致力維護區域和平、繁榮與安全的共同承諾。」

協議內容指出：「本條約旨在確認並重申雙方致力維護彼此主權、保障共同防衛與安全利益，並促進太平洋地區穩定與安全的承諾。」

自拉布卡2022年上任後，斐濟重新重視與澳洲及紐西蘭的傳統夥伴關係，並於2025年駁斥外界有關斐濟等南太平洋國家未來可能容許中國永久駐軍的說法。

他當時表示：「即使他們想來，又有誰會歡迎他們？斐濟不會。我認為中國也很清楚這一點。」

澳洲與萬那杜今年6月簽署一項涵蓋廣泛的安全協議，明文禁止在這個太平洋島國設立任何外國軍事基地。

中國則警告澳洲，不要在太平洋地區玩弄「地緣政治遊戲」。

近年來，北京已投入大筆資金，在太平洋島國興建體育場、總統府、醫院和道路等基礎建設。

此外，吉里巴斯、索羅門群島和諾魯近年來已相繼與中國建交。