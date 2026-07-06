烏克蘭猛攻俄能源設施 釀數十年最嚴重燃料危機

英國「金融時報」（Financial Times，FT）分析顯示，烏克蘭正以前所未見的頻率攻擊俄羅斯能源基礎設施，不斷升級的無人機攻勢已引發俄羅斯數十年來最嚴重的燃料危機。

根據波蘭防務顧問公司羅尚諮詢（RochanConsulting）的數據，烏克蘭5月成功攻擊俄羅斯煉油廠共16次，創下單月新高。

自2026年初以來，俄羅斯煉油廠至少遭到194次攻擊，較前年度同期暴增11倍。

隨著俄烏兩國遠程作戰強度達到2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的最高峰，今年雙方發射的無人機與飛彈數量雙雙創下新高。

俄羅斯國防部聲稱，來襲的烏克蘭攻擊型無人機大多遭到攔截。然而由於攻擊頻率與數量激增，愈來愈多戰略能源設施被擊中，攻擊與攔截數據均反映出這項趨勢。

這波針對能源設施的攻勢，導致俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的戰爭對本土造成前所未見的衝擊。全國逾半行政區已實施嚴格燃料銷售限制，民眾往往得在加油站排隊數小時才能加油。

此外，烏克蘭6月還數度攻擊莫斯科唯一的煉油廠，引發大火，濃煙籠罩首都，莫斯科也出現燃料短缺狀況。

分析人士認為，烏克蘭無人機攻勢日益成功，主因是產能大幅提升，以及管理效率改善。

數名烏克蘭高階官員向FT表示，美國情報支援也扮演關鍵角色，協助基輔規劃無人機最佳飛行路線，同時避開俄軍防空系統。

德國外交關係協會（German Council on ForeignRelations）歐亞計畫負責人麥斯特（Stefan Meister）表示：「烏克蘭已取得技術突破，能夠生產更多長程無人機，並擴大量產規模。」

俄羅斯國防部公布的數據顯示，2026年前6個月，俄軍在俄國境內及其占領的烏克蘭地區共攔截至少6萬3933架烏克蘭無人機。其中約半數發生在最近2個月。

俄方宣稱5月擊落1萬4195架烏國無人機，6月更增至1萬7832架；相較之下，今年1、2月俄軍每月攔截數量均未超過6000架。

莫斯科國防智庫「戰略與科技分析中心」（Centrefor Analysis of Strategies and Technologies）主任普科夫（Ruslan Pukhov）表示，烏軍攻勢也打破了克里姆林宮長期營造「俄羅斯民眾生活如常」的假象。

普科夫說：「從根本來看，可以看到普丁在這場戰爭中再次犯下致命戰略錯誤。他誤以為時間還站在自己這邊。他不僅未能迫使烏克蘭投降，還給了對方足夠時間發展可量產的縱深打擊（deep strikes）能力。」

他指出，俄羅斯將被迫投入大量資源強化防空系統，且可能難以生產足夠的防空武器與攔截器。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日也表示，今夏烏軍將展開一波集中攻勢，以迫使俄方結束這場持續多年的侵略戰爭。

澤倫斯基上週表示，基輔已啟動為期40天的「影響力作戰」（influence operation），由長程打擊部隊負責執行。

然而，目前仍無跡象顯示烏國最新攻勢將迫使普丁重返談判桌。他反而變本加厲，堅稱俄國在戰爭中持續占上風，而且依然能達成其軍事目標。

多名參與和談的烏克蘭高階官員告訴FT，俄方談判代表已告知美方，美國必須說服基輔接受大幅度讓步。這些官員認為，由美國斡旋的三方和平談判預料要在夏季過後才可能恢復。

另名莫斯科消息人士表示，由於普丁仍堅持最大化戰略目標，莫斯科不太可能在明年2月以前參與任何具實質意義的和平談判。

儘管俄軍的地面攻勢已放緩，但根據澤倫斯基說法、FT取得的烏克蘭情報評估，以及2名了解普丁想法的消息人士，普丁已下令俄軍在今年底前拿下烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的剩餘地區。

近月來普丁也愈來愈依賴空中武力對烏發動攻擊，俄國飛彈和無人機攻擊規模持續擴大。

根據烏克蘭政府數據，今年2月以來，俄軍每月向烏國發射的飛彈與無人機總數均超過5000枚/架。