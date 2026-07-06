聽新聞
0:00 / 0:00
澳洲斐濟簽海洋和平協議 劍指中國擴張太平洋影響力
澳洲媒體報導，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天與斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）簽署「海洋和平聯盟」（Ocean of Peace Alliance）協議，意味著中國對太平洋島國的布局將遭受打擊。
澳洲新聞網（News.com.au）等多家媒體今天轉載「澳洲新聞通訊社」（NewsWire）報導指出，澳洲與斐濟簽署「海洋和平聯盟」協議，是澳洲第4次與太平洋島國簽訂類似協議。
包括2024年澳洲與諾魯簽訂「諾-澳安全條約」（Nauru-Australia Treaty）、2025年10月澳洲與巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）簽訂「普克普克」（Pukpuk）防務條約，以及今年6月澳洲與萬那杜簽訂「納卡馬協議」（Nakamal Agreement）。
「澳洲新聞通訊社」指出，艾班尼斯這次出訪太平洋島國，正值澳洲與中國爭奪對太平洋地區擴大影響力期間；值得注意的是，北京當局於2022年起於索羅門群島開始部署中國警力，且北京於2025年一度阻撓澳洲與萬那杜簽訂「納卡馬協議」。
此外，艾班尼斯也在出訪期間於斐濟總統官阺接受「斐濟夥伴勳章」（Companion of the Order ofFiji ），這是斐濟最高級別榮譽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。