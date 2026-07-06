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澳洲斐濟簽海洋和平協議 劍指中國擴張太平洋影響力

中央社／ 雪梨6日專電

澳洲媒體報導，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天與斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）簽署「海洋和平聯盟」（Ocean of Peace Alliance）協議，意味著中國對太平洋島國的布局將遭受打擊。

澳洲新聞網（News.com.au）等多家媒體今天轉載「澳洲新聞通訊社」（NewsWire）報導指出，澳洲與斐濟簽署「海洋和平聯盟」協議，是澳洲第4次與太平洋島國簽訂類似協議。

包括2024年澳洲與諾魯簽訂「諾-澳安全條約」（Nauru-Australia Treaty）、2025年10月澳洲與巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）簽訂「普克普克」（Pukpuk）防務條約，以及今年6月澳洲與萬那杜簽訂「納卡馬協議」（Nakamal Agreement）。

「澳洲新聞通訊社」指出，艾班尼斯這次出訪太平洋島國，正值澳洲與中國爭奪對太平洋地區擴大影響力期間；值得注意的是，北京當局於2022年起於索羅門群島開始部署中國警力，且北京於2025年一度阻撓澳洲與萬那杜簽訂「納卡馬協議」。

此外，艾班尼斯也在出訪期間於斐濟總統官阺接受「斐濟夥伴勳章」（Companion of the Order ofFiji ），這是斐濟最高級別榮譽。

斐濟 澳洲 諾魯

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