菲律賓兩大政治世家撕破臉！杜特蒂長女策畫暗殺總統 參院彈劾案開審

路透報導，菲律賓參議院6日開始審理副總統薩拉．杜特蒂彈劾案，這場政治攻防不僅可能決定她的政治生涯，也將牽動2028年總統大選，更讓杜特蒂家族與馬可仕家族這兩大政治勢力的裂痕進一步擴大。

薩拉（Sara Duterte）是菲律賓前總統杜特蒂的長女，被視為下屆總統大選熱門人選。由於現任總統馬可仕依憲法不得連任，若杜特蒂順利挺過彈劾，有望成為2028年大選最具競爭力的人選之一；但若遭定罪，她不但會被免職，還將被禁止擔任任何政府職務，等同提前出局。

薩拉．杜特蒂目前面臨4項彈劾條款，內容包括背叛公眾信任、涉嫌策畫暗殺馬可仕、濫用機密情報經費，以及財富來源不明所衍生的貪腐指控。薩拉堅決否認所有指控，強調這場彈劾完全是「政治動機」驅使的抹黑。

薩拉是菲律賓史上首位兩度遭彈劾的公職人員。她去年曾遭眾議院彈劾，但菲律賓最高法院後來裁定其中一項申訴違憲，使她免於審判。

菲律賓大學政治學教授西納斯-法蘭科（Jean Encinas-Franco）指出，審判過程的公正性至關重要。她以2001年前總統艾斯特拉達（Joseph Estrada）彈劾案為例指出，當時參議院決定不公開關鍵證據，引爆民怨與大規模抗議，最後導致審判中止、艾斯特拉達下台，因此這次審判程序必須避免讓外界認為偏袒任何一方。

馬可仕與薩拉出身菲律賓兩大政治家族，兩人在2022年大選結盟，曾被視為強強聯手。不過，這段政治同盟很快破局，並一路升高為激烈家族對決。去年3月，杜特蒂被捕並移交國際刑事法院羈押後，兩大家族裂痕更深，這場鬥爭也從總統府一路延燒到參議院。

依規定，24名參議員中必須有2/3支持定罪，但分析人士指出，今年已有14名參議員明確支持薩拉，使定罪結果仍充滿變數。另一方面，菲律賓政壇立場向來流動，參議員最後如何投票仍難預測。

日經亞洲引述馬尼拉阿特尼奧大學（Ateneo De Manila University）資深研究員尤辛科（Michael Henry Yusingco）表示，這場彈劾審判可能拖上半年以上。如果控方堅持每一項指控都追究到底，審判恐怕需要7到8個月，甚至可能更久。

不過，尤辛科也說，若控方只集中火力處理其中2項主要指控，並有效控管審判流程，整場審判有機會在4個月內結束。