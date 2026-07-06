快訊

專訪／蘇巧慧拋「衛星變繁星」 願景：雙北要共榮 但也要各自精采

超級颱風巴威直撲太平洋小島 美氣象局預警災難「至少數周無法住人」

綠扁帽來了！美特種部隊在台駐訓 台美斷交後新高度

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓兩大政治世家撕破臉！杜特蒂長女策畫暗殺總統 參院彈劾案開審

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓副總統薩拉去年發表談話回應眾議院對其彈劾案。路透
菲律賓副總統薩拉去年發表談話回應眾議院對其彈劾案。路透

路透報導，菲律賓參議院6日開始審理副總統薩拉杜特蒂彈劾案，這場政治攻防不僅可能決定她的政治生涯，也將牽動2028年總統大選，更讓杜特蒂家族與馬可仕家族這兩大政治勢力的裂痕進一步擴大。

薩拉（Sara Duterte）是菲律賓前總統杜特蒂的長女，被視為下屆總統大選熱門人選。由於現任總統馬可仕依憲法不得連任，若杜特蒂順利挺過彈劾，有望成為2028年大選最具競爭力的人選之一；但若遭定罪，她不但會被免職，還將被禁止擔任任何政府職務，等同提前出局。

薩拉．杜特蒂目前面臨4項彈劾條款，內容包括背叛公眾信任、涉嫌策畫暗殺馬可仕、濫用機密情報經費，以及財富來源不明所衍生的貪腐指控。薩拉堅決否認所有指控，強調這場彈劾完全是「政治動機」驅使的抹黑。

薩拉是菲律賓史上首位兩度遭彈劾的公職人員。她去年曾遭眾議院彈劾，但菲律賓最高法院後來裁定其中一項申訴違憲，使她免於審判。

菲律賓大學政治學教授西納斯-法蘭科（Jean Encinas-Franco）指出，審判過程的公正性至關重要。她以2001年前總統艾斯特拉達（Joseph Estrada）彈劾案為例指出，當時參議院決定不公開關鍵證據，引爆民怨與大規模抗議，最後導致審判中止、艾斯特拉達下台，因此這次審判程序必須避免讓外界認為偏袒任何一方。

馬可仕與薩拉出身菲律賓兩大政治家族，兩人在2022年大選結盟，曾被視為強強聯手。不過，這段政治同盟很快破局，並一路升高為激烈家族對決。去年3月，杜特蒂被捕並移交國際刑事法院羈押後，兩大家族裂痕更深，這場鬥爭也從總統府一路延燒到參議院。

依規定，24名參議員中必須有2/3支持定罪，但分析人士指出，今年已有14名參議員明確支持薩拉，使定罪結果仍充滿變數。另一方面，菲律賓政壇立場向來流動，參議員最後如何投票仍難預測。

日經亞洲引述馬尼拉阿特尼奧大學（Ateneo De Manila University）資深研究員尤辛科（Michael Henry Yusingco）表示，這場彈劾審判可能拖上半年以上。如果控方堅持每一項指控都追究到底，審判恐怕需要7到8個月，甚至可能更久。

不過，尤辛科也說，若控方只集中火力處理其中2項主要指控，並有效控管審判流程，整場審判有機會在4個月內結束。

菲律賓 杜特蒂 薩拉

延伸閱讀

美以分歧？以色列策畫暗殺伊朗2大談判代表 美示警德黑蘭提防

南海仲裁十周年 賴政府怎表態

伊朗：對宗教領袖的悼念演變為權力展示

MLB／板凳清空懲處出爐！康崔拉斯、卡瓦利同吞7場禁賽 4人都要上訴

相關新聞

反移民驅逐潮！南非排外暴力蔓延，無證移民成代罪羔羊？

南非反移民示威活動越演越烈，反移民團體「March and March」在今年5月中旬設下期限，要求南非境內的無證移民必須在6月30日前離開南非。而就在最後通牒當日，南非發生近期規模最大的全國性反移民示威，甚至在路上任意盤查無證移民、演變成肢體衝突。根據南非警方說法，其中有幾場示威活動激化，導致有2153人被捕、其中223人涉及犯罪行為。此外，迦納政府則表示，有一名迦納公民在示威活動中遭到殺害，目前已向南非提出抗議，便成了反移民示威的延伸案件。南非的反移民浪潮從何而來？又如何演變成如今的暴力與恐懼？

菲律賓兩大政治世家撕破臉！杜特蒂長女策畫暗殺總統 參院彈劾案開審

路透報導，菲律賓參議院6日開始審理副總統薩拉．杜特蒂彈劾案，這場政治攻防不僅可能決定她的政治生涯，也將牽動2028年總統大選，更讓杜特蒂家族與馬可仕家族這兩大政治勢力的裂痕進一步擴大。

尼坦雅胡：黎南基督村要求併入以色列 遭嚴正否認

以色列總理尼坦雅胡今天表示，黎巴嫩南部一些基督教村莊曾要求併入以色列，以免遭到激進團體真主黨武裝分子的攻擊，此言立刻遭到...

紐時：北京對台灣開闢新戰線 專家警告「巨蟒勒台」進入太平洋

紐約時報5日報導，中國海警4日續派艦艇出沒在台灣東部海域，顯示在對台施壓行動中開闢新戰線，表達擁有台灣及其周邊海域主權，挑戰台灣對未來任何入侵行動至關重要的海域控制。

10年賺5倍的日本星巴克傳要賣 高點出售救美國本土？

星巴克最近傳出可能考慮出售日本事業，消息一出就引起討論，原因不是日本市場表現差，剛好相反，日本其實是星巴克全球最穩定、最會賺錢的市場之一。讓很多人覺得奇怪，為什麼要動到這塊版圖？又或者想問，為何跨國企業最賺錢的市場，反而容易被賣？

錫安教會牧師獲釋 陸：川習會人道安排

北京錫安教會牧師金明日在七月四日美國建國二五○周年這天被中共釋放，並已安全抵達美國洛杉磯。其家人發表聲明，感謝美國總統川普及其政府的協助，並稱此一結果為「奇蹟」。美國「對華援助協會」指，護送其登機的中方官員說，此次獲釋為美中元首交流後促成的人道安排，並作美國獨立日的善意舉措。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。