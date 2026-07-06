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防境外勢力干預選舉 英國收緊政治獻金規定

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

英國今天宣布收緊海外政治捐款的規定，以防外國資金干預選舉，並進一步強化對政治獻金來源的監管。

路透社報導，英國極右翼政黨英國改革黨（ReformUK）一名前黨員因收受賄賂、在歐洲議會（EuropeanParliament）發表親俄羅斯言論後遭判刑入獄，倫敦當局去年下令針對外國勢力干預英國政治展開調查。

調查結果顯示，英國正面臨俄羅斯、中國與伊朗等外國勢力企圖影響並削弱其民主制度的威脅，促使當局決定祭出新的政治獻金限制措施。

英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉（NigelFarage）遭質疑未依法申報來自加密貨幣億萬富豪賀本（Christopher Harborne）的一筆500萬英鎊（約新台幣2.1億元）鉅額捐款，正在接受國會誠信監察機構調查。

英國住房、社區和地方政府事務部今天表示，政治參選人在正式登記參選前，凡收到超過2230英鎊（約新台幣9.3萬元）的捐款，都必須主動申報並證明資金來源合法。

住房大臣利德（Steve Reed）在聲明中說：「透過對海外捐款人採取更嚴格的標準，並要求參選人證明資金來源，我們正以領先全球的做法，維護選舉公正性，並應對來自海外的威脅。」

根據新規，從海外移居英國的人士必須定居滿一年，才能捐贈10萬英鎊以上的政治獻金；此外，企業捐款將改依過去的稅後獲利進行資格審查，而非營業額，以確保只有與英國具有實質關聯的合法企業能夠進行政治捐款。

這些新規延續並擴大了3月宣布的措施，政府先前已將旅居海外英國公民的政治捐款上限設定為每年10萬英鎊，並在建立完善監管制度前，禁止接受加密貨幣捐款。

英國 政治獻金 伊朗

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