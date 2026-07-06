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尼坦雅胡：黎南基督村要求併入以色列 遭嚴正否認

中央社／ 耶路撒冷5日綜合外電報導
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。(路透)
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。(路透)

以色列總理尼坦雅胡今天表示，黎巴嫩南部一些基督教村莊曾要求併入以色列，以免遭到激進團體真主黨武裝分子的攻擊，此言立刻遭到黎巴嫩官員與多個村莊強烈否認與譴責。

黎巴嫩自3月2日捲入中東戰爭，當時真主黨（Hezbollah）為報復美以空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，而向以色列發射火箭。以軍隨即展開大規模空襲與地面攻勢，目前已占領黎南邊境地區。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在接受美媒節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）時說：「黎巴嫩有些基督教村莊，真的曾經要求併入以色列，因為我們可保護他們不受真主黨極端分子的威脅，我們對所有基督徒也都是這樣做。」

尼坦雅胡並未透露哪些基督教村莊曾提出這樣的請求。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，基督教村莊拉梅什（Rmeish）村長阿米爾（Hanna al-Amil）否認了尼坦雅胡的說法。

阿米爾表示：「這種事連想都不用想，完全不可能」，他強調15個基督教聚落兩天前才發布聲明，駁斥這些說法。

這些村落在3日重申堅守家園，強調「民族認同、忠於黎巴嫩國旗」。

法新社報導，自戰爭爆發以來，黎南一些基督教村莊不斷遭遇以色列砲擊和空襲，居民被迫流離失所，基礎設施也受損。

儘管以色列曾發出撤離令，但大多數當地人仍選擇留守家園，守護他們的農莊和教堂，不過，也有部分村落選擇撤離。

戰爭期間，以色列軍方曾透過電話警告一些基督徒村莊的村里長，告訴民眾不要讓「陌生人」進入村裡，以軍所謂「陌生人」指的是真主黨武裝分子。

法新社報導，近幾週來，美國總統川普在美伊談判過程中多次批評尼坦雅胡，指責他「忘恩負義」，甚至因為以色列升高與黎巴嫩衝突，稱尼坦雅胡「瘋了」。

川普4日接受美國媒體Axios專訪時透露，尼坦雅胡已請求至白宮會面，最快下週成行 。川普強調兩人相處融洽，但強勢表示，尼坦雅胡「很清楚誰才是老大」。

尼坦雅胡在接受福斯專訪時也談到，美以雙方為了伊朗停戰協議而立場分歧的傳聞。

尼坦雅胡釐清說：「我必須說，我們之間的關係非常好，正如我所說，這是盟友之間的關係。我們在99%時候，意見是一致的，但就像任何家庭、任何親密友誼，有時會有不同看法，而我們會坦率討論。」

「我可以坦白說，通常最後都能解決。」

以色列 黎巴嫩 伊朗

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