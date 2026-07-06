俄飛彈襲基輔傳十餘次爆炸 大樓遇襲恐有居民受困

烏克蘭首都基輔今天清晨遭到俄羅斯飛彈攻擊，現場法新社記者表示，空襲警報期間，基輔傳出超過10次爆炸巨響。市長克里契科表示有一棟住宅大樓遭擊中，恐有人被埋在瓦礫堆下。

綜合路透社和法新社報導，基輔（Kyiv）軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在即時通訊應用程式Telegram發文表示：「敵人正以彈道飛彈進行攻擊。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，防空系統已啟動，並呼籲民眾留在避難處。

克里契科並在Telegram發文表示，歷史悠久的波迪爾區（Podil）一棟住宅大樓遭到襲擊，他表示：「7到9樓有民眾受困。」市內其他區域也有發現無人機殘骸。

俄羅斯全面入侵烏克蘭迄今超過4年，期間持續對烏國各城發動飛彈及無人機攻勢。這場戰爭已成為第二次世界大戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

不過近幾週，烏克蘭也加強對俄國境內發動遠程無人機攻擊，鎖定能源設施及軍事目標。

被俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）塞凡堡（Sevastopol）行政首長拉茲沃扎耶夫（MikhailRazvozhayev）今天表示，烏克蘭襲擊塞凡堡附近能源設施，導致塞凡堡一度停電。