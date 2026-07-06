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芬蘭籲中國重視人權 強調俄羅斯威脅歐洲安全

中央社／ 赫爾辛基5日專電

中國外長王毅訪問北歐，芬蘭外交部長瓦爾托寧在雙邊會談中，向王毅表達中國人權情勢正朝更糟方向發展，公民社會空間日益緊縮、少數群體處境受限，都在壓縮人民自由，她表示芬蘭將持續捍衛人權。

瓦爾托寧（Elina Valtonen）今天在赫爾辛基會見王毅後，單獨召開記者會說明會談內容；此行是王毅2日至8日北歐4國行程的一站，也拜會芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）。

在記者會舉行前幾小時，中國國防部宣布中俄將舉行「海上聯合-2026」聯合演習，這是媒體最關注的消息，多加追問雙方會談是否觸及此事。瓦爾托寧說，雙方確有籠統談到中俄合作，涉及國防工業與各類軍演訓練，她對中俄兩國日益加深的夥伴關係「深感遺憾」。

不過她相信，中國其實也看得出俄羅斯的實力已相當薄弱，並直言俄早已無法在戰線上推進，轉而把攻擊目標對準最無力自保的對象，直接打向烏克蘭民眾的家園與大城市，「這不僅完全違反國際法，根本是徹底的戰爭罪，是最惡劣的行徑」。

瓦爾托寧也提到，她向王毅強調，俄羅斯是歐洲安全最大的威脅，中國與俄羅斯關係的走向，牽動中國在歐洲眼中的形象；她也向王毅強調支持俄羅斯對停戰無濟於事，敦促中國共同為實現公正、長遠的和平具體行動。

被問及這些訊息是否會讓中國改變作為，她不評論對方的談話內容，但認為芬蘭乃至整個歐洲眼下的發聲深具份量，「歐洲市場對中國而言，是重要的貿易夥伴」，加上烏克蘭實力增強、北大西洋公約組織（NATO）即將召開高峰會，屆時面對的挑戰對象，將不再是美國，而是全歐洲。

中央社和芬蘭記者也在場發問，關於5月底，駐中國芬蘭大使館遭公安意圖阻止並騷擾LGBTQI+「彩虹路跑」一事。瓦爾托寧表示，「我們確實認為，中方違反維也納公約，已透過外交管道自行處理此事」。

瓦爾托寧同樣沒有正面回答有無得到王毅的回應，僅重申芬蘭「堅定支持人權，當然也支持所有性少數群體的權利」。

面對歐盟對中國的貿易關係日趨失衡，瓦爾托寧表示，中國雖為芬蘭經貿夥伴，但雙邊經貿關係並不對等。為此，芬蘭將與歐盟攜手全力推動，建立符合共同利益且更公平的經貿架構。

俄羅斯 芬蘭 歐洲

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