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美官員：川普北約峰會期間將會晤烏克蘭、敘利亞領導人

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

一位美國高層官員今天表示，總統川普將於本週在土耳其出席北大西洋公約組織高峰會期間，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，再接再厲推動終結烏克蘭戰爭。

路透社報導，川普定於7日抵達峰會，將先會晤東道主土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。白宮表示，川普也將會見敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）並且舉行記者會。

針對此行，不願意具名的高層官員向媒體簡報時指出，川普將於8日與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，商討「我們能夠如何終結戰爭」。

這位官員表示：「過去幾個月戰場情勢明顯陷入停滯，雙方都沒有太多進展。總統對於盡快停止戰事有著強烈的緊迫感。」

這位官員同時表示，川普還將敦促北大西洋公約組織（NATO）盟國提高國防開支，「他將親自傳達這個訊息」。

這位官員指出，峰會期間將宣布總值數十億美元國防相關協議，但未透露細節。

歐洲官員表示，他們希望川普與艾爾段以及北約秘書長呂特（Mark Rutte）的良好關係能夠確保峰會順利舉行。由於跨大西洋關係已因伊朗戰爭及川普時常批評北約而持續緊繃，歐洲各國依然感到不安。

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）昨天公開表示，川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話90分鐘，主動提出協助找出烏克蘭戰爭的解決之道。

那位高階美國官員表示，川普與澤倫斯基會談後，可能會進一步與普丁聯繫。

澤倫斯基上個月曾呼籲與普丁一對一會談，遭到克宮領導人拒絕。

俄羅斯表示，任何解決方案必須包括莫斯科全面控制烏東頓巴斯地區（Donbas）；烏克蘭拒絕此一主張。

敘利亞 北約 烏克蘭

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