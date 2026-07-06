俄稱奪頓內次克樞紐 烏軍駁斥

聯合報／ 國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普亭三日宣稱奪取頓內次克工業中心及交通樞紐康斯坦丁諾夫卡。對此，烏克蘭總統澤倫斯基四日斥為謊言。

烏克蘭陸軍發言人柯瓦約夫指稱，儘管康斯坦丁諾夫卡戰局依然嚴峻，但「仍由烏軍掌控」。

普亭三日穿軍服向血戰奪下康斯坦丁諾夫卡的俄軍部隊致謝。這座二○二二年二月俄烏開戰前擁有七點八萬人的城市，一直是俄軍鎖定的目標。

外媒報導，俄軍持續在當地以小股官兵滲透，再加強鞏固陣地的方式推進，這套戰術也用於去年底攻占烏克蘭的波克羅夫斯克市。

康斯坦丁諾夫卡是俄軍挺進烏克蘭的克拉莫托斯克及斯拉夫揚斯克最後幾大障礙之一，攻占這些城市始終是克里姆林宮在烏東頓巴斯地區的終極目標。

柯瓦約夫坦言有小股俄軍成功滲透康斯坦丁諾夫卡，但堅稱戰鬥仍繼續。但俄國國防部表示，從南部到北部外圍，俄軍已遍布康斯坦丁諾夫卡全城。

澤倫斯基則駁斥上述說法「不過是俄國又一謊言」；「如果康斯坦丁諾夫卡真的在俄方控制下，那普亭也許不介意在那與我會面，以外交途徑終結這場戰爭」。

克宮發言人佩斯科夫則嘲諷澤倫斯基所提的「普澤會」建議，並重申康斯坦丁諾夫卡早已是俄國的一部分。俄國國防部還提議，在六日九時至當天下午三時，暫停康斯坦丁諾夫卡的砲火，進行人道移交烏軍陣亡官兵遺體。

根據美國智庫戰爭研究所（ＩＳＷ），六月份的俄烏戰場戰線依然膠著。根據彙整的資料數據，俄國當月斬獲共卅平方公里的土地，且集中在烏克蘭東北部的哈爾科夫地區。

普亭 烏克蘭 俄軍

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