雙普熱線 北約峰會前夕商討俄烏局勢

北約（ＮＡＴＯ）年度峰會將自七日起在土耳其首都安卡拉舉行前夕。美國總統川普與俄羅斯總統普亭四日通話近九十分鐘（一說為八十五分鐘），討論俄烏與伊朗相關情勢。烏克蘭總統澤倫斯基四日也說，他當天和川普通話，呼籲川普展現「美國決心」，協助結束俄國四年多來的侵烏戰爭。

俄方稱，川普表示願協助找到解方，結束俄烏戰爭；俄方強調，仍偏好以政治與外交方式化解衝突，但也須考量俄國根本立場。

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫五日說，「（雙普）兩位總統自然而然談到烏克蘭和解的議題，還有川普即將於七至八日出席在土耳其舉行的北約峰會。川普總統則重申，他願協助盡速結束這場衝突，並尋求克服危機的解決方案」。

鄂夏柯夫還說，美國中東特使威科夫和川普女婿庫許納將持續居間斡旋俄烏停戰，兩人並準備在適當時間赴莫斯科。

根據鄂夏柯夫轉述，普亭在通話時向川普說明俄烏戰場現勢，提到俄軍正在全線吹響進攻號角，俄美領袖均強調保持聯繫的重要性，包括在軍事、政治與經濟議題上。兩人還談到伊朗情勢。

鄂夏柯夫也指控烏克蘭及其歐洲盟友「企圖延長甚至加劇這場衝突，並對俄國平民發動恐怖主義行動」。他是指烏克蘭對俄國境內目標，尤其是油品等能源產業相關設施實施的遠程打擊。

紐約時報日前報導，川普政府現階段的外交重心仍放在伊朗。威科夫及庫許納同時負責美伊與俄烏談判，上周赴美伊的調解方卡達訪問期間，俄烏都加強攻擊對方。而目前美國駐俄羅斯和美國駐烏克蘭大使均懸缺，美國國務卿魯比歐等高階外交官在俄烏談判扮演的角色有限，使威、庫兩人成為莫斯科與基輔接觸川普的關鍵管道，也形成外交瓶頸。

雙普上次通話是六月川普歡度八十大壽之際。兩人去年在美國阿拉斯加舉行「雙普會」，聚焦俄烏終戰方案。

另外，澤倫斯基四日說，自己與川普進行「非常愉快」的對話，討論烏俄戰場前線情勢；「（現在）確實有機會結束這場戰爭，而美國的決心將具關鍵意義」。

澤倫斯基還說，川普同意本周在土耳其北約峰會期間繼續討論。澤倫斯基並對美國至今在烏俄衝突提供的協助表達感謝，也對所有關心烏克蘭未來、珍視全球自由的「美國善意」致謝。